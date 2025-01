Gartenfreunde, aufgepasst: Hier gibt es besonderes Saatgut!

„Es lebe die Vielfalt!“ ist heuer nicht nur das Jahresmotto des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Unterallgäu, sondern auch der „rote Faden“ beim dritten Unterallgäuer Saatgutmarkt in Kirchheim. Doch warum ist Vielfalt in den Hausgärten überhaupt so wichtig? Hier sind die Antworten der Referentinnen und Referenten.

Icon Vergrößern Lucia Hiemer hat ein Diplom der Permakulturgestaltung. Foto: Hiemer privat Icon Schließen Schließen Lucia Hiemer hat ein Diplom der Permakulturgestaltung. Foto: Hiemer privat

Lucia Hiemer ist Bildhauerin und hat ein internationales Diplom der Permakulturgestaltung: „Jedes Lebewesen hat und erfüllt seine Aufgaben, auch wenn wir diese häufig nicht kennen und erkennen können. Je artenreicher ein Garten, eine Landwirtschaft, eine Landschaft, umso stabiler ist sie für äußere Einflüsse und zukünftige Herausforderungen. Mit der Permakultur können wir Gärten vielfältig anlegen und so ein Stück Verantwortung übernehmen, für unser Leben und das unserer Kinder.“

Icon Vergrößern Annette Holländer versorgt sich mit ihrem Garten selbst. Foto: Anni Reh Icon Schließen Schließen Annette Holländer versorgt sich mit ihrem Garten selbst. Foto: Anni Reh

Annette Holländer bewirtschaftet einen Garten zur ganzjährigen Selbstversorgung: „Die moderne Pflanzenzüchtung konzentriert sich auf wenige einheitliche Sorten, die auf Höchstertrag, Transportfähigkeit und Homogenität ausgerichtet sind. Alte und samenfeste Nutzpflanzen gehen immer mehr verloren. Viele dieser alten Gemüse sind robust und freilandtauglich und überzeugen durch vorzüglichen Geschmack.“

Icon Vergrößern Markus Orf hält viel von Streuobstwiesen. Foto: Stefanie Vögele Icon Schließen Schließen Markus Orf hält viel von Streuobstwiesen. Foto: Stefanie Vögele

Markus Orf ist Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege: „Streuobstwiesen stellen einen einzigartigen, vielfältigen Lebensraum für über 5000 Tier- und Pflanzenarten dar. Damit zählen sie zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. In Bayerns Streuobstwiesen finden sich heute noch über 2000 verschiedene Apfelsorten. Diese stellen ein immenses Genreservoir dar.“

Icon Vergrößern Christoph Wegner will mit Gärten Menschen und Natur verbinden. Foto: Johanna Zach Icon Schließen Schließen Christoph Wegner will mit Gärten Menschen und Natur verbinden. Foto: Johanna Zach

Christof Wegner ist Gärtnermeister: „Wir brauchen wieder Gärten, die all unsere Sinne ansprechen: Riechen, Fühlen, Sehen, Hören und Schmecken. Gärten, die uns Wild- und Kulturpflanzen als Nahrung schenken. Gärten, die Insekten und Tieren Überlebensraum bieten. Gärten, die den Menschen nicht außen vor lassen, sondern ihn hineinholen. Wie von selbst entwickelt sich dann ein spannendes Wechselspiel von Geben und Nehmen, Berühren und Berührtwerden, Ausprobieren und Lernen.“

Icon Vergrößern Brigitte Elbe setzt auf Vielfalt fürs Klima. Foto: Elbe privat Icon Schließen Schließen Brigitte Elbe setzt auf Vielfalt fürs Klima. Foto: Elbe privat

Brigitte Elbe ist Mitglied beim Bio-Ring Allgäu und Bund und Expertin zum Thema Gentechnik: „Die Artenvielfalt ist in den letzten Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen. Die Ursachen im landwirtschaftlichen, kommunalen und industriellen Bereich sind zahlreich und wir können sie kaum beeinflussen. Aber in unseren Hausgärten können wir selbst entscheiden: Vielfalt ist der Schlüssel für Ausgleich, Erhalt und Stabilität unserer Ökosysteme und des Klimas.“

Programm des 3. Unterallgäuer Saatgutmarkts von am 1. Februar von 10 bis 16 Uhr:

10 Uhr: Markteröffnung im Rathaus mit Bürgermeisterin Susanne Fischer und Alwin Lichtensteiner, Vorsitzender des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Unterallgäu, umrahmt vom BBC-Chor der singenden Bio-Bauern

Verschiedene Aussteller, Anbieter und Infostände sowie Saatgut-Tauschtisch

11 Uhr: Vortrag von Gärtnermeister Christof Wegner: Die Saat geht auf - was die Rückkehr der Vielfalt in Gemeinschaften bewirken kann

12 Uhr: Vortrag von Kreisfachberater Markus Orf: Faszination Streuobstwiese

13 Uhr: Vortrag von Autorin Annette Holländer: Vielfalt im Hausgarten erhalten und vermehren

14 Uhr: Vortrag von Permakultur-Referentin Lucia Hiemer: Artenvielfalt durch Permakultur-Gestaltung

15 Uhr: Vortrag von Brigitte Elbe vom Bio-Ring Allgäu und Bund: Vielfalt im Wandel: Natur - Kultur - neu

Auf dem Biohof Besthans in Derndorf, Bergstraße 1: Hofladen und verschiedene weitere Anbieter, Bewirtung durch den Kindergarten, Vorführungen im Klangturm, Auftritte des BBC-Chors.