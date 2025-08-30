Ein Fensterblick in einen verwunschenen Ort

Manchmal wünscht man sich Magie. Man wünscht sich, jene Alice zu sein, die mit einem Schlüssel und einem Zaubertrank endlich die richtige Größe hat, um dem weißen Kaninchen zu folgen und ins Wunderland zu kommen. Auch wenn man gar nicht weiß, ob man glücklicher zurückkehren würde. Die Hoffnung trägt. Als Frank Grabowski die Künstlerin Monica Dacic besuchte, war das für ihn ein solches Eintauchen in ein Wunderland: märchenhaft und magisch, betörend schön die Gesichter der Skulpturen, mal melancholisch und sehnsuchtsvoll, mal heiter und beseelt der Blick von Elfen, Pierrots und Engeln. Grabowski, Kurator der Galerie „Art in the Box“, wusste sofort, dass er wenigstens einen kleinen Teil der vielen Kunstwerke präsentieren möchte. Es ist ein Blick durchs Fenster in die Welt der „Zauberfee der Kunst“, wie Grabowski die Künstlerin nennt, deren Werke jetzt in der Mini-Galerie am Mindelheimer Marienplatz zu sehen sind.

Der Künstlerin geht es mehr um den Schaffensprozess als um das Werk an sich

Monica Dacic kam vor rund 30 Jahren als Kunsttherapeutin von Berlin ins Unterallgäu und arbeitete bis zu ihrer Rente im Kneippianum. Sie ist 81 Jahre alt. Ihre Kunst, die Frank Grabowski so ins Schwärmen brachte, habe sie in einer friedlicheren Zeit gefertigt, und vor allem für sich. Die Kunst sieht sie als eine Art Ventil: „Jeder, der ein Bedürfnis hat nach Kreativität, bekommt als Geschenk, dass er an einem Werk sitzt. Wenn dieses fertig ist, dann ist es vorbei.“ Die einzige Nähe, so erzählt sie weiter, zwischen ihr als Künstlerin und ihrem Werk, bestehe nur während dieses kreativen Prozesses. Es seien nur Momentaufnahmen, die darüber hinaus nicht befrieden. Der Prozess selbst ist somit das Einzigartige, nicht das entstandene Objekt. Monica Dacic ist eine nachdenkliche Künstlerin, die weiß, dass ihre Kunst heute anders aussähe, wenn sie jetzt kreativ tätig werden würde. Das Zerrüttete, das Schreiende, das Laute, das in der Welt herrscht, so sagt sie, würde sich auch in ihrer Kunst Bahn brechen.

Die Kunst von Monika Dacic ist ein Fenster in eine andere Welt

Bis zum 27. September sind nun eine kleinere Skulptur und zwei Büsten sowie fotografische Reproduktionen von Gemälden zu sehen. Eine größere Ausstellung folgt dann im November im Türkheimer Schloss. Dacic erschuf sich in der Kunst eigene Welten, leuchtende Tore und Fenster, in die sie während des Schaffensprozesses eintauchte. Wunderschöne Gesichter, die verträumt und meist unbeschwert auf die Welt blicken und stets die Hand reichen, als wären sie alle auf der Suche nach einem Gegenüber.

Ihre Kunst ist Raum für Sehnsucht. Ihre letzte größere Ausstellung fand übrigens vor rund 20 Jahren im alten Mesnerhaus in Mindelheim statt, ein Ort mit besonderer Atmosphäre, wie sie sich erinnert. Und eine besondere Atmosphäre lassen auch ihre Werke entstehen.