Kunst, Krempel und gute Stimmung beim Bayerischen Flohmarkt

Kuriositäten, Kunst und Krempel, so weit das Auge reicht: Viele tausend große und kleine Besucher drängten sich an Mariä Himmelfahrt schon in aller Herrgottsfrühe zwischen den Ständen und Buden im Gewerbegebiet Irsingen-Unterfeld. Auf der Jagd nach Schnäppchen feilschten sie schon kurz nach Eröffnung des Bayerischen Flohmarktes, was das Zeug hielt.

Wer genau hinsah, entdeckte zwischen all dem Trödel auch so manche wertvolle Rarität. So hatten Karin Matzka und ihre Tochter Sarah aus Loppenhausen zahlreiche wertvolle, antike Uhren im Angebot. „Mein Vater hat die gesammelt und ich muss sie jetzt loswerden“, scherzte die Händlerin. Wer sich noch ins Getümmel des größten bayerischen Flohmarktes stürzen und dabei dem TV-Star Ludwig Hofmaier aus der ZDF-Show „Bares für Rares“ begegnen will, hat dazu noch am Samstag, 17., und am Sonntag, 18. August, von 6 bis 18 Uhr Gelegenheit. (Ausführlicher Bericht folgt.)