2000 Euro Schaden bei Ausweichmanöver

Der Verursacher des Unfalls bei Eppishausen hat sich aus dem Staub gemacht.

Bei einem Ausweichmanöver ist am Montagmorgen bei Eppishausen das Auto einer 33-Jährigen beschädigt worden. Die Frau war laut Polizei auf der Kreisstraße von Könghausen in Richtung Eppishausen unterwegs, als ihr vor Eppishausen in einer leichten Linkskurve ein weißer Audi A4 älteren Baujahres entgegenkam.

Die Frau musste aufs Bankett ausweichen, da der Audi-Fahrer sehr weit auf ihren Fahrstreifen kam. Bei diesem Manöver fuhr sie gegen einen Begrenzungspfosten und am Auto entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Audi-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Die Polizei Mindelheim (Telefon 08261/76850) sucht Zeugen. (mz)