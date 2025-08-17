Icon Menü
Eppishausen: Auto überschlägt sich nach Ausweichmanöver

Eppishausen

Auto überschlägt sich nach Ausweichmanöver

Auch ein junger Mopedfahrer wurde bei dem Unfall zwischen Eppishausen und Mörgen verletzt
Von Ulf Lippmann
    Ein junger Mann ist bei einem Unfall zwischen Mörgen und Eppishausen leicht verletzt worden.
    Foto: Stefan Puchner/dpa

    Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Eppishausen und Mörgen hat sich am Freitag ein Unfall ereignet. Laut Polizei stand ein Jugendlicher mit seinem Moped auf der Straße in Richtung Mörgen. Als er bemerkte, dass sich von hinten ein Auto näherte, wollte er auf die linke Straßenseite wechseln. Der Autofahrer wollte ausweichen, berührte den jungen Mann jedoch mit dem Auto, fuhr daraufhin auf eine Leitplanke, landete schließlich auf dem Dach im Straßengraben. Der junge Mopedfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst waren zur Absicherung der Unfallstelle die Feuerwehr Mörgen und Eppishausen im Einsatz. (mz)

