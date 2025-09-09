Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Eppishausen: Guter Zweck zum 60. Geburtstag

Eppishausen

Guter Zweck zum 60. Geburtstag

Modellflieger-Pilot sammelt Spenden für Kinderhospiz St. Nikolaus
Von Holger Mock
    • |
    • |
    • |
    Spendenübergabe im Kinderhospiz St. Nikolaus. V.l.: Andreas Kürten (1. Vorstand der LSG Haselbach), Holger Mock (Kinderhospiz), Achim Hackenberg, Siegfried Beisl (beide Mitglieder LSG Haselbach).
    Spendenübergabe im Kinderhospiz St. Nikolaus. V.l.: Andreas Kürten (1. Vorstand der LSG Haselbach), Holger Mock (Kinderhospiz), Achim Hackenberg, Siegfried Beisl (beide Mitglieder LSG Haselbach). Foto: Sandra Venus

    Zusammen mit zwei Vereinskollegen vom Modellflugverein LSG Haselbach übergab Achim Hackenberg aus Eppishausen jetzt eine Spende von 1000 Euro ans Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Mitte August hatte er seinen 60. Geburtstag mit einem Modellfliegerpiloten-Treffen auf dem Modellflugplatz der LSG Haselbach gefeiert. Statt Geschenken erbat er Spenden fürs Kinderhospiz. olle Arbeit des Kinderhospizes aufmerksam geworden. Betroffene Familien aus dem Kinderhospiz waren dort zu Gast. Seitdem spendet er regelmäßig. Unser Bild von der Spendenübergabe zeigt (von links): Andreas Kürten (Vorsitzender der LSG Haselbach), Holger Mock (Kinderhospiz) sowe Achim Hackenberg und seinen Vereinskollegen Siegfried Beisl.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden