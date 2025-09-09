Guter Zweck zum 60. Geburtstag

Zusammen mit zwei Vereinskollegen vom Modellflugverein LSG Haselbach übergab Achim Hackenberg aus Eppishausen jetzt eine Spende von 1000 Euro ans Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Mitte August hatte er seinen 60. Geburtstag mit einem Modellfliegerpiloten-Treffen auf dem Modellflugplatz der LSG Haselbach gefeiert. Statt Geschenken erbat er Spenden fürs Kinderhospiz. olle Arbeit des Kinderhospizes aufmerksam geworden. Betroffene Familien aus dem Kinderhospiz waren dort zu Gast. Seitdem spendet er regelmäßig. Unser Bild von der Spendenübergabe zeigt (von links): Andreas Kürten (Vorsitzender der LSG Haselbach), Holger Mock (Kinderhospiz) sowe Achim Hackenberg und seinen Vereinskollegen Siegfried Beisl.

