Unterallgäuerin war bei der Küchenschlacht im TV

Christina Häring aus Erkheim begeistert in der ZDF-Kochshow "Die Küchenschlacht" mit ihrer Leibspeise.

„Es schmeckt so wie es aussieht – fantastisch.“ Das waren die Worte von Zora Klipp, nachdem sie den ersten Happen von Christina Härings Allgäuer Zwiebelrostbraten genommen hatte. Die Fernsehköchin Klipp ist Jurorin in der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“. Und dort trat Christina Häring aus Erkheim kürzlich unter den Augen von Moderator und Zwei-Sterne-Koch Robin Pietsch an. Zum Auftakt in Runde eins zauberte die 34-Jährige unter dem Motto „Leibspeise“ einen echten Allgäuer Zwiebelrostbraten mit Kässpatzen, Röstzwiebeln und Rotweinsauce auf den Teller. Und das in nur 35 Minuten. Wie ihr das gelang und wie es ihr dabei erging, erzählt Häring im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Das Kochen war gar nicht das Aufregendste“, sagt Häring. Darin sei sie sicher, denn das mache die gelernte Fachkrankenschwester als Hobby-Köchin seit vielen Jahren. Viel mehr habe das ganze Drumherum „mit den Kameraleuten, den Zuschauern und Moderator Robin Pietsch, der mich während des Kochens mit Fragen gelöchert hat“ für Aufregung gesorgt, erzählt Häring. Doch das hat die Mutter des 20 Monate alten Sohnes Anton nicht aus der Ruhe gebracht. Ohne in Hektik zu verfallen, hobelt sie Spätzle in den Topf, reibt den Käse klein, brät das Roastbeef scharf an und rührt die Rotweinsauce an. Nach exakt 35 Minuten ist ihre Leibspeise perfekt auf dem Teller angerichtet. "Ich war aber sehr aufgeregt, weil ich natürlich nicht wusste, wie mir das Fleisch gelungen ist", sagt Christina Häring.

Die Unterallgäuerin ist ein Fan der Küchenschlacht

Doch Jurorin Zora Klipp ist vom Gargrad des Steaks begeistert: "Uuuh, jaaa! Schöner Anschnitt", sagt sie, nachdem sie das Fleisch durchgeschnitten hatte. Das Innere des Bratens ist rosig und saftig, jedoch nicht mehr zu blutig. Die anderen drei Gerichte der Konkurrentinnen und Konkurrenten von Christina Häring sagen Klipp auch zu. Doch die Entscheidung für den Tagessieg fällt die Jurorin recht schnell: "Da stimmen die Konsistenzen, da stimmen die Gewürze, da stimmt einfach alles." Der Allgäuer Zwiebelrostbraten hat es Zora Klipp sichtlich angetan. Von Profiköchen bewertet und so gelobt zu werden, sei für die Erkheimerin "das größte" gewesen.

Häring sei ein langjähriger Fan der Küchenschlacht: „Ich habe mich aber nie getraut, mich dort anzumelden.“ Doch durch ihr vieles hobbymäßiges Kochen habe sie sich Selbstvertrauen geholt. Da sie nun in Elternzeit sei, habe sie ihre Arbeit hinten anstellen können. Zwar sei zuhause mit ihrem kleinen Sohn auch einiges zu tun - "aber wenn nicht jetzt, wann dann". Ende Oktober 2022 habe sie sich spontan für „Die Küchenschlacht“ angemeldet und den Anruf bekommen, dass sie dabei sei.

Zwar sei der Zwiebelrostbraten eines ihrer Leibgerichte, "aber das gibt es bei uns auch nicht jede Woche", sagt sie und lacht. Deshalb habe sie das Essen vor den Aufzeichnungen zur Übung noch ein paar Mal gekocht. "Ich habe die gesamte Familie durchverköstigt - die haben sich darüber natürlich gefreut", sagt sie. Ihr Mann Andreas habe sie während dieser Zeit und auch während der Aufzeichnungen "super unterstützt und viel Freiraum verschafft". Er sei zusammen mit ihr und Sohn Anton nach Hamburg zu den Dreharbeiten gefahren und habe ihr "viel Druck genommen. Da bin ich ihm sehr dankbar und auch super stolz auf ihn".

Mit ihrem Tagessieg zog die 34-Jährige in die nächste Runde ein. Das Motto diesmal: „Vegetarische Küche“. Ihr Gericht: Rote-Bete-Gnocchi mit Meerrettichschaum und Dill-Öl. Leider sei ihr da „ein kleiner Mehl-Fauxpas“ passiert. In der Aufregung habe sie eine wichtige Zutat für die Kartoffel-Teignocken vergessen. Dementsprechend ist in Runde zwei Schluss für die Unterallgäuerin. „Das war natürlich mega schade – die Gnocchi sahen super aus und ich wäre bestimmt weitergekommen, wenn mir das nicht passiert wäre“, so Häring. Doch mit dem Zwiebelrostbraten überhaupt in die nächste Runde eingezogen zu sein, sei ein Erfolg für sie gewesen. „Ich bin stolz, dass ich diese regionale Spezialität dort so gut präsentieren konnte.“