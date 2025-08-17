Ausstellung erzählt von Türmen und Tieren

Im August dreht sich im Raum des Kunstvereins Mindelheim alles um Verwandlungen und Übergänge, um Neuanfänge, aber auch um Überproduktion und die Vermüllung unseres Planeten. Der Titel der Ausstellung der Kaufbeurer Künstlerin Felicitas Freuding lautet „Transformationen: Tiere und Türme“, wobei – soviel vorneweg – Türme für die durch Menschen angehäufte Dinge stehen und die Tiere die Natur repräsentieren.

Felicitas Freuding will Visionen einer neuen Lebendigkeit wecken

Die schon seit 1986 als freischaffende Künstlerin aktive Freuding stammt ursprünglich aus Augsburg und hatte schon zahlreiche Ausstellungen. Seit eineinhalb Jahren ist sie im Mindelheimer Kunstverein und präsentiert im Salon nun in ihrer ersten Ausstellung 32 Werke, die großteils in den vergangenen fünf Jahren ihrer Schaffenszeit entstanden sind. Freudings Herangehensweise an Objekte für ihre Kunst ist eine kreativ-analytische sowie poetische Betrachtung abgelegter Dinge in ihrer Umgebung. Was auf den ersten Blick wie ein Gegensatz erscheint, ist der Kern des künstlerischen Transformationsprozesses. Es geht darum, die Dinge auf ihren Bestand, ihre Dauer, ihr Über-Dauern und ihr tieferes Wesen hin zu prüfen und diese Spuren künstlerisch in etwas Neues zu überführen. Freuding möchte mit ihrer Kunst „Visionen einer neuen Lebendigkeit wecken“.

Sie lässt Müll in neuem Glanz erstrahlen

Dabei arbeitet sie vorwiegend mit Gegenständen und Materialien, die zuvor weggeworfen wurden wie etwa Plastikbecher, alte Stoffe, Verpackungsmaterial. Sie schafft aus Müll etwas Neues und setzt damit einen bewussten Kontrast zum Anhäufen von immer weiteren Wegwerf-Produkten auf der Welt: Analyse – poetische Transformation – Kunstwerk. „Hintergrund meines künstlerischen Transformationsschaffens ist die Erfahrung einer Gegenwart, die unsere Welt immer mehr mit Plastik zuschüttet und nicht mehr die Tiefendimension im Auge hat, dass alles einmal vergeht, aber im Vergehen Raum und Material für Neues schafft“, sagt die Künstlerin und dass sie mit ihren Werken nach einer Vielfalt und auch Vereinigung von Menschengemachtem und Naturgemäßem sucht – dafür stehen die Begriffe Turm und Tier, wobei Türme für sie auch Sehnsuchtsorte sind und Tiere als Wegbegleiter unverzichtbar. Freuding sieht ihre Kunst als ein Plädoyer, den natürlichen Prozess von Vergänglichkeit und Werden nicht aus den Augen zu verlieren. Um dieser tieferen Dimension in ihrer Kunstbetrachtung bestmöglich zu entsprechen, setzt sie auch bewusst auf eine Vielfalt in der Umsetzung: verschiedene Mal- und Drucktechniken wie Fotografie, Siebdruck und Cyanotypie, verschiedene Stoffe, Papierarten und Materialien wie Papprollen, Holz, Metall oder Plastik. Die Ausstellung kann bis Mittwoch, 27. August, mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr besucht werden. Weitere Informationen über die Künstlerin im Internet unter www.felicitas-freuding.de.