Erster Mehrgenerationen-Tag in Rammingen: Jung trifft Alt und stärkt Gemeinschaft

Rammingen

Mehrgenerationen-Tag in Rammingen bringt Jung und Alt zusammen

Der erste Mehrgenerationen-Tag im Kinderhort in Rammingen förderte den Austausch zwischen den Generationen und stärkte das Miteinander in der Gemeinde.
Von Samuel Weber
    Unter dem Motto #Zusammen(ge)spiel(t) brachte der Kinderhort Rammingen und die Nachbarschaftshilfe SoS alle Generationen für einen Tag zusammen.
    Unter dem Motto #Zusammen(ge)spiel(t) brachte der Kinderhort Rammingen und die Nachbarschaftshilfe SoS alle Generationen für einen Tag zusammen. Foto: Samuel Weber

    Im Ramminger Kinderhort fand vor kurzem erstmalig ein Mehrgenerationen-Tag statt. Organisiert wurde die Premiere vom Kinderhort und der Nachbarschaftshilfe „SoS – Sei ohne Sorge“, unterstützt von freiwilligen Helfern sowie der Gemeinde.

    Kinder, Jugendliche, Eltern und Senioren kamen zusammen, um gemeinsam zu spielen, zu basteln und Zeit zu verbringen. Auf einem Rundlauf durch mehrere Stationen warteten ganz unterschiedliche Angebote: Perlen-Armbänder fädeln, Sitztanz, ein Rollator-Rennen oder Windlichter basteln – für jedes Alter war etwas dabei.

    „Das Miteinander funktioniert schon gut. Die Aktion ist wichtig, um Hemmschwellen zwischen den Generationen abzubauen und ein neues Zusammenwachsen zu fördern“, sagte Carolin Ledermann von der Nachbarschaftshilfe SoS. Tobias Meier, Leiter des Kinderhorts, hob vor allem die gute Abstimmung zwischen Gemeinde, Hort, Grundschule und Nachbarschaftshilfe hervor.

