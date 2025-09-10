Mehrgenerationen-Tag in Rammingen bringt Jung und Alt zusammen

Im Ramminger Kinderhort fand vor kurzem erstmalig ein Mehrgenerationen-Tag statt. Organisiert wurde die Premiere vom Kinderhort und der Nachbarschaftshilfe „SoS – Sei ohne Sorge“, unterstützt von freiwilligen Helfern sowie der Gemeinde.

Kinder, Jugendliche, Eltern und Senioren kamen zusammen, um gemeinsam zu spielen, zu basteln und Zeit zu verbringen. Auf einem Rundlauf durch mehrere Stationen warteten ganz unterschiedliche Angebote: Perlen-Armbänder fädeln, Sitztanz, ein Rollator-Rennen oder Windlichter basteln – für jedes Alter war etwas dabei.

„Das Miteinander funktioniert schon gut. Die Aktion ist wichtig, um Hemmschwellen zwischen den Generationen abzubauen und ein neues Zusammenwachsen zu fördern“, sagte Carolin Ledermann von der Nachbarschaftshilfe SoS. Tobias Meier, Leiter des Kinderhorts, hob vor allem die gute Abstimmung zwischen Gemeinde, Hort, Grundschule und Nachbarschaftshilfe hervor.