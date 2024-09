Anhänger eines Autos kippt um

Am Freitagabend ereignete sich auf der Staatsstraße 2015 bei Ettringen ein Verkehrsunfall. Eine 35-Jährige fuhr laut Polizei mit nicht angepasster Geschwindigkeit von Ettringen kommend auf die St2015 auf, wodurch der Anhänger, der an ihrem Auto befestigt war, umkippte. Am Anhänger sowie an der Fahrbahndecke entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro. Zudem gerieten Teile der Ladung auf die Fahrbahn. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten außerdem fest, dass die Frau keinen gültigen Führerschein für das Gespann hatte, gegen sie wurde deshalb ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (mz)