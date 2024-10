Aus ungeklärter Ursache kam am Montagvormittag ein 26-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn der St 2015 zwischen Hiltenfingen und Ettringen und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Ein Unfallbeteiligter wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden schrottreifen Autos wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

