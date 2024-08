Der Ettringer Marsch war wieder ein Volltreffer

Bange Wochen gingen aufgrund der Wetterkapriolen dem 10. Ettringer Marsch der Reservistenkameradschaft Ettringen voraus. „Wir werden auch diesmal trockenen Fußes die Veranstaltung stemmen, so wie schon zehn Mal zuvor“, meinte einer der Vorsitzenden. Nach einigen verregneten und stürmischen Tagen hatte der Wettergott für den Jubiläumstag einen blauen Himmel vorgesehen. Aufatmen und große Freude bei den Reservisten und den 18 angemeldeten Teilnehmergruppen. Der bisher größte Zuspruch zeigte, wie erfolgreich die früheren Veranstaltungen der Reservistenkameradschaft Ettringen waren. Und so trafen sich wieder Sportvereine, Reservistenkameradschaften aus Fischach und Scheuring, die Blaskapelle, die Ettrinaria, sowie Familien- und Freundesgruppen aus Ettringen und Umgebung. Mit großem Eifer und Vergnügen wurden alle Aufgabenstellungen und Prüfungen sehr erfolgreich angenommen. Besonders gut kam an das Paddeln auf Zeit auf dem Auensee, was der 1. Vorsitzende Thomas Stammel selbst betreute. Auch das Luftgewehrschießen beim Schützenverein fand besonderen Anklang. Die meisten Punkte sammelten diesmal das Team der Ettrinaria und feierte den Sieg frenetisch.

Icon Vergrößern Bürgermeister Robert Sturm beim Maßkrugschieben auf Zielstrich. Foto: Rudi Pirchler Icon Schließen Schließen Bürgermeister Robert Sturm beim Maßkrugschieben auf Zielstrich. Foto: Rudi Pirchler