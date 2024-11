Ettringen dreht an der Gebührenschraube

Diskutiert wurde über das Unvermeidliche in der jüngsten Ettringer Gemeinderatssitzung nicht, denn die Wasserversorgung ist bekanntlich eine zur Kostendeckung verpflichtete Einrichtung. Und so nahmen die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte die von Karl Heinz Müller errechneten Zahlen und die daraus folgenden Gebührenerhöhungen kommentarlos zur Kenntnis, vielleicht auch weil man im Vergleich zu anderen Orten in Ettringen das Gefühl hat, trotz der prozentual teils erheblichen Kostensteigerungen noch gut davonzukommen.

