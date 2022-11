Ettringen

vor 33 Min.

Ettringen ist stolz auf seine Blaskapelle

Plus Mit einem tollen Jubiläumskonzert feiert die Blaskapelle Ettringen ihr 110-jähriges Bestehen. Neben der musikalischen Qualität stimmt auch der Zusammenhalt der Musikerinnen und Musiker. Das zeigt die Ehrung langjähriger Aktiver.

Von Maria Schmid

„Sister Act“ in der Turnhalle der Albert-Schweitzer Grund- und Mittelschule Ettringen? Whoopi Goldberg ließ grüßen und das gleich vierstimmig. Sie sangen mit großer Leidenschaft den Erfolgshit „I Will Follow Him“: Beate Lang, Julia Holzmann, Sabine Rüger und Nicole Schmidt. Sie wurden von der Blaskapelle Ettringen musikalisch in hervorragender Weise begleitet, in bewährter Art von Bernd Schmidt dirigiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

