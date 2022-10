Plus Ludwig Ammann war Mesner mit Leib und Seele und auch als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates und als Gemeinderat hoch geschätzt.

Die Gemeinde Ettringen trauert um Ludwig Ammann, der als Gemeinderat, Mesner und langjähriger Vorsitzender des Pfarrgemeinderates hoch geschätzt war. Ludwig Ammann verstarb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren.