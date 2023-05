50 Jahre Partnerschaft: Ettringen und Ettringen sind ziemlich beste Freunde

Vor 50 Jahren wurde die Partnerschaft zwischen den Gemeinden Ettringen in der Eifel und Ettringen im Unterallgäu besiegelt. Das wurde gefeiert.

Vor einem halben Jahrhundert wurden Brücken geschlagen: Die Freundschaft der Tanzgruppe des JSV aus Ettringen in der Eifel und der Musik- sowie dem Sportverein im bayerischen Ettringen bildete das Fundament für die Partnerschaft der beiden Ettringen, die dann 1973 auch offiziell durch die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden besiegelt wurde. Die damaligen Bürgermeister Ernst O. Müller und der 2011 verstorbene Walter Fehle aus dem bayerischen Ettringen unterzeichneten die Urkunde vor 50 Jahren – Grund genug für ein Partnerschaftstreffen in der Eifel, um dies 50 Jahre später gebührend zu feiern.

Delegation aus Ettringen im Unterallgäu wurde in Ettringen in der Eifel empfangen

Viele, die jetzt zum Partnerschaftstreffen in die Eifel kamen, waren noch nicht geboren, als die Partnerschaft zwischen Ettringen und Ettringen gegründet wurde. Aber die Freundschaft ist unverändert, wie der herzliche Empfang der Gäste aus dem bayerischen Ettringen durch Gastgeber und Ortschef Werner Spitzley erneut deutlich machte.

50 Jahre Partnerschaft zwischen Ettringen im Unterallgäu und Ettringen in der Eifel: Darüber freuen sich beiden Ettringer Ortsbürgermeister, Werner Spitzley (links) und Robert Sturm. Foto: Bernd Schmitz

Angeführt von Ettringens Bürgermeister Robert Sturm wurden die Gäste im Gemeindehaus begrüßt. Auf die bayerischen Ettringer wartete ein abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm, ehe am Abend dann das Highlight begann: Wie auch vor einem halben Jahrhundert wartete ein Showabend der Tanzgruppe Ettringen, dieses Mal unter dem Titel "Dilledapp op Kölsch" was die "rheinische Frohsinnskultur" eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Die Ettringer Ortsbürgermeister ließen 50 Jahre Partnerschaft Revue passieren

Die beiden Ettringer Ortsbürgermeister, Werner Spitzley und Robert Sturm, ließen 50 Jahre Partnerschaft mit Rück- und Ausblick Revue passieren. Natürlich gabs auch originelle Geschenke zur Erinnerung an die Freundschaft beider Ettringen. Für den Eifeler Gemeinderat eine Kuhglocke am exklusiv gestalteten Bande, und für den Gemeinderat des Bayerischen Ettringens eine toll gestylte Feuertonne für gemütliche Stunden in froher Runde. Das anschließende Festprogramm war eine Wucht. (mz)

