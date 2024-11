Ettringer Trachtenjugend dreht und plattelt erfolgreich

Auch dieses Jahr waren die jungen Ettringer Trachtler beim Gaujugendwertungsplatteln und -drehen des Altbayrisch-Schwäbischen Gauverbandes in Königsbrunn wieder erfolgreich. Mit 21 Teilnehmern und 2 Gruppen stellten die jungen Wertachtaler wieder eine starke Truppe. Das fleißige Proben hat sich auf jeden Fall gelohnt, und so erreichten sie vier 1. Plätze, drei 2. Plätze, zwei 3. Plätze und viele weitere gute Platzierungen. In der Gruppenwertung erlangten sie einen Doppelsieg und belegten die Plätze 1. und 2. Weitere Fotos unter www.wertachtaler.de (mz)

