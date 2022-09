Freie Wähler in Ettringen sehen die Reaktivierung der Staudenbahn kritisch

Plus FW-Vorsitzender Robert Kugelmann warnt vor hohen Kosten für eine Sanierung der Bahnlinie zwischen Ettringen, Türkheim und Markt Wald und sieht die Mehrheit der Bevölkerung in Ettringen hinter sich.

Landrat Alex Eder und sein Parteifreund Bernhard Pohl von den Freien Wählern sowie mehrere CSU-Bürgermeister aus der Region haben sich wie berichtet jüngst unabhängig voneinander für die Reaktivierung der Staudenbahn bei Verkehrsminister Bernreiter stark gemacht.