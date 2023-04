Gemeinde Ettringen stellt die Weichen für Sonnenstrom

Plus Wer in Ettringen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bauen will, bekommt von der Gemeinde Vorgaben. Auch die Bürger können dann bei der Planung mitreden.

Der Energieträger der Zukunft wird fast ausschließlich elektrisch sein; das hat die EU jüngst beschlossen. Damit der Strom aber aus Steckdose, Wallbox und ähnliches abgezapft werden kann, muss er möglichst zeitgleich erzeugt werden, und das umweltfreundlich. Die Abhängigkeit von Erdöl- und Erdgas produzierenden Ländern wie Russland nimmt damit naturgemäß ab, neue Abhängigkeiten von Großinvestoren könnten allerdings sehr schnell an ihre Stelle treten: Großinvestoren, die Grund- und Bodeneigentümern attraktive Angebote machen, ihre Flächen für Freiflächen-PV-Anlagen zu verpachten und sich damit von der mühsamen landwirtschaftlichen Nutzung zu verabschieden.

Ettringen will auf mögliche Bauanträge für PV-Anlagen vorbereitet sein

Es habe bislang zwar erst eine Anfrage gegeben, so Bürgermeister Robert Sturm, allerdings sei es für die Gemeinde ratsam, vorbereitet und gewappnet zu sein. Zu diesem Zweck hatte der Energieausschuss einen "Leitfaden für die Zulassung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Einheitsgemeinde Ettingen" erarbeitet, der auf der Gemeinderatssitzung am Montag zur finalen Erörterung und zur Abstimmung vorlag. Damit sollen klare Bedingungen definiert werden, die der Gemeinde als verbindliche Entscheidungsgrundlage dienen im Fall einer möglichen Antragsflut finanzstarker Investoren aus dem In- und Ausland. Es gelte, den "weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Einklang mit einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung zu bringen". Zu den Ausschlusskriterien des Papiers gehören eine wesentliche Veränderung des Landschaftsbildes und die Nutzung landwirtschaftlich wertvoller Flächen. Vorrang für eine PV-Nutzung sollen Flächen mit "geringem Konfliktpotenzial (Weiße Flächen im Regionalplan Donau – Iller …)" haben.

Auch die Bürger sollen beim Bau von PV-Anlagen mitreden können

Genehmigt werden sollen zudem nur "Bürgeranlagen und Anlagen mit einer prozentualen Bürgerbeteiligung in Höhe von mindestens 60 Prozent". Die Gewerbesteuer muss dabei der Gemeinde zufließen. Die Vorgaben werden im Folgenden dann noch detailliert ausgeführt. Nicht zuletzt finden Natur und Artenschutzverträglichkeit, sowie Ausgleichsflächen Berücksichtigung in dem Leitfaden. Bei Vorliegen der Voraussetzungen und Bedingungen wird die Gemeinde eine vorhabenbezogene Bauleitplanung bei Bürgerbeteiligungsmodellen in die Wege leiten.

Die Kosten dafür hat der Antragsteller zu tragen. Zugleich hat er eine Rückbauverpflichtung nach Ende der Nutzung zu übernehmen. Diskutiert wurden abschließend noch Fragen zu den möglichen Trassen der Erdverkabelung und zur Wiederherstellung von Wegen und Straßen nach entsprechenden Tiefbauarbeiten. So soll ein Investor etwa die Fahrbahndecke in ihrer gesamten Breite erneuern müssen, wenn mehr als die Hälfte der Fahrbahnbreite für die Kabelverlegung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Leitfaden mit seinen detaillierten Eckdaten fand die ungeteilte Zustimmung des Gemeinderates.

