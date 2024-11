Glätte: Auto rutscht bei Ettringen auf die Gegenfahrbahn

Auf winterglatter Straße hat laut Polizei am Freitagabend ein 49-jähriger Autofahrer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ettringen und Lamerdingen die Kontrolle über seinen Pkw verloren und rutschte in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende, 60-jährige Türkheimerin, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Pkw mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (mz)

