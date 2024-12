Auto kracht in Hauswand: Video zeigt Einschlag

Am Montagmittag sieht auf dem Anwesen der Metzgerei Altstetter im Ettringer Ortsteil Höfen fast alles wieder aus wie gewohnt. Fast - denn ein mannshohes Werbeplakat am Fuß des Giebels erinnert an den spektakulären Unfall in der Nacht zum Sonntag. Das Werbebanner verdeckt das Loch in der Wand, in dem in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht plötzlich ein Auto steckte. „Es war wie ein Donnerschlag“, sagt Xavier Altstetter.

