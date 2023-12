In Ettringen will sich niemand um Migranten kümmern

Der Gemeinderat tut sich schwer, jemanden zu finden, der sich in Ettringen um Migranten und Asylbewerber kümmern soll. Schon jetzt sieht Bürgermeister Robert Sturm seine Gemeinde überlastet.

Schwer tat sich der Gemeinderat mit der Ernennung eines Beauftragten in Sachen Migranten und Asylbewerber, die in der Gemeinde untergebracht sind – wie vom Landratsamt gefordert. Nachdem der in diesem Bereich seit vielen Jahren engagierte Verein Sole seine Auflösung bekannt gegeben hat, übten sich die Gemeinderäte zunächst in Zurückhaltung. Nach dem Jahreswechsel will man weitersehen.

Bürgermeister Robert Sturm ( CSU) betonte angesichts der anhaltenden Migrationskrise und der Diskussion darüber, dass Ettringen im Gegensatz zu manch anderen Kommunen sein Soll mit 51 Plätzen für Asylbewerber und ukrainische Kriegsflüchtlinge erfüllt habe und sich mit an deren Betreuung anknüpfenden Aufgaben bereits überlastet sieht. Insbesondere die Sprachbarrieren stellten teils schwer zu überwindende Hürden dar, für die in der Verwaltung Zeit und Personal fehlten.

Bürgermeister Robert Sturm (CSU): "Ettringen hat mit 51 Plätzen sein Soll erfüllt"

Keine drei Jahre ist es her, seit der aufstrebende Jungunternehmer Tobias Frey den geschichtsträchtigen Baindlhof übernommen hatte, an dem der Zahn der Zeit allerdings arg nagte. In kürzester Zeit hat er inzwischen an derselben Stelle nicht nur seine Zimmerei im Wesentlichen mit der Kubatur des historischen Gebäudes errichtet, sondern auch mit Volldampf den Geschäftsbetrieb aufgenommen, der unmittelbar von Beginn an florierte; so sehr, dass nun bereits ein Antrag auf Erweiterung des Betriebes dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlag.

Es besteht zusätzlicher Bedarf für die wettergeschützte Lagerung des für die Be- und Verarbeitung benötigten Holzes als Ausgangsmaterial. Die dafür benötigte Halle soll auf einer 0,2 Hektar großen Fläche entstehen, die sich an das bestehende Betriebsgelände anschließt. Zur Genehmigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans war als Voraussetzung auch eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Der Gemeinderat sah hier keinerlei Hindernis und erteilte dem Vorhaben seine Zustimmung.

Lesen Sie dazu auch