Raiffeisenmarkt Ettringen: Im Herbst rollen die Bagger an

Plus Anfang September sollen die Bauarbeiten für den neuen Verbrauchermarkt beginnen – noch ohne die geplanten Getreidesilos. Der Grund für die Verzögerung ist jedoch nicht die Kritik der Bund-Naturschutz.-Ortsgruppe.

Am östlichen Ortsrand von Ettringen, wo sich durch die nahe Umgehungsstraße viele Wege kreuzen, wird der neue Standort der Raiffeisen Ware Schwaben Allgäu sein. Damit kehrt eine Anlaufstelle zurück, die es bis 2014 schon einmal in Ettringen gegeben hat. Die Lage eröffnet den Investoren Möglichkeiten, etwa die Einbindung des Lamerdinger Raiffeisen Lagerhauses. Nach Monaten der Planung, vieler Turbulenzen und jeder Menge Gesprächsbedarf, steht dem Spatenstich nun nichts mehr im Wege.