Rekordbesuch auch beim Ettringer Nikolaus beim Facklerhaus

Pünktlich zum Beginn des Advents wird das Facklerhaus des Veteranenvereins alljährlich zum Anziehungspunkt für Jung und Alt. Der Geruch von Glühwein liegt in der Luft, und die Kinder fiebern beim Basteln und Backen der Erfüllung ihrer Wunschlisten in der Vorweihnachtszeit entgegen. Die Jugendblaskapelle stimmte mit vertrauten Klängen auf den Einzug des Nikolaus ein, der mahnende, aber auch lobende Worte an die Kinder richtete. Und er hatte für alle - so viele Kinder wie noch nie zuvor - auch kleine Geschenke mitgebracht und erfüllte damit einen ersten Wunsch der Adventszeit.

So viele Kinder wie nie zuvor kamen zum Nikolaus am Facklerhaus in Ettringen. Foto: Reinhard Stegen