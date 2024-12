Spektakulärer Unfall in Höfen: Betrunkener Autofahrer durchbricht Wohnhauswand

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr im Ettringer Ortsteil Höfen. Laut Polizei war ein 24-jähriger Autofahrer aus Schwabmünchen auf der Staatsstraße von Hiltenfingen kommend in Richtung Mittelneufnach unterwegs. Unmittelbar am Ortseingang Höfen verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf überfuhr er ein Verkehrszeichen und krachte frontal in eine Hauswand. Der Aufprall war so heftig, dass der Pkw die Wand durchbrach und im Gebäudeinneren zum Stehen kam. Im Gebäude befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch Personen, jedoch glücklicherweise nicht in dem betreffenden Raum. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Fahrzeugführer alkoholisiert. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallfahrer muss mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gebäudeschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt, der Schaden am Pkw beträgt laut Polizei rund 15.000 Euro. (mz)

