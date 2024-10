Spiegelklatscher im Gegenverkehr: Lkw-Fahrer haut ab

Ohne sich um den Schaden an einem anderen Lkw zu kümmern, machte sich ein Unfallverursacher bei Ettringen aus dem Staub. Laut Polizei war am Dienstagmittag ein 24-Jähriger mit seinem Lkw die Staatsstraße 2027 von Oberhöfen in Richtung Forsthofen unterwegs. Wenige hundert Meter nach Oberhöfen kam dem Kraftfahrer ein Sattelzug mit Auflieger entgegen. Das Gespann fuhr zu weit auf der Fahrspur des 24-Jährigen, woraufhin die Außenspiegel der Fahrzeuge miteinander kollidierten. Zu dem Sattelzug ist lediglich bekannt, dass das Führerhaus weiß war. Der Auflieger konnte nicht weiter beschrieben werden. Beim Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter 08247 9680-0 entgegen. (mz)

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gegenverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ettringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis