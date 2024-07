Totalschaden: Traktor erfasst bei Ettringen ein Auto mit dem Frontlader

Ein Traktor hat in Ettringen ein Auto gerammt. Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag, wie die Polizei am Wochenende mitteilte.

An der Kreuzung Markt-Walder-Straße / Sieben-Eichen-Straße musste der Fahrer des Traktors laut Polizei vorfahrtsbedingt halten. Der Mann sei dann langsam in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dabei habe er ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen, so die Polizei. Der Traktor habe den Wagen mit dem Frontlader getroffen, an der Fahrzeugseite und am Autodach. Durch den Aufprall sei an dem Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der Fahrer des Wagens habe vermutlich einen Schock erlitten. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. (mz)

-