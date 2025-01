Neuer Dekan im Dekanat Mindelheim: „Wir werden Sie nicht enttäuschen“

An die Amtseinführung des neuen Dekans und seines Stellvertreters in der Pfarrkirche St. Martin wird man sich im Dekanat Mindelheim sicher noch lange und gerne erinnern. Nach musikalischer Begrüßung durch die Blaskapellen Ettringen und Siebnach begleiteten Fahnenabordnungen der Vereine, zahlreiche Priester aus dem Dekanat Mindelheim , sowie Pater Michael und den Türkheimer Pfarrer Martin Skalitzky ins Gotteshaus, wo die beiden Seelsorger zu Beginn eines festlichen Gottesdienstes von Generalvikar Wolfgang Hacker in ihr Amt eingeführt wurden. Unübersehbar die Menge der Gläubigen, die mit zahlreichen Vertretern des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens dieses Ritual verfolgten. Für mich ist das heute ein schönes und großes Fest, weil die Kirche so voll ist“, kommentierte Pater Michael scherzhaft den guten Besuch.

