Unbekannter fährt frontal in Zaun des Umspannwerks

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag gegen 13.20 Uhr am Umspannwerk in der Kapellenstraße in Ettringen ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Unbekannter frontal und ungebremst in einen Zaun, setzte dann zurück und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Zaun entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines schwarzen oder dunkelblauen Ford Focus neueren Baujahrs. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen ein entsprechendes Fahrzeug mit erheblichem Frontschaden aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter Telefon 08247/9680-0 zu melden. Das Umspannwerk ist videoüberwacht. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen sei noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. (mz)

