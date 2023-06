Für diesen Baisweiler sind Extremhindernisse kein Problem

Stefan Settele aus Baisweil nimmt in Ungarn zum fünften Mal an einer Europameisterschaft im Extremhindernislauf teil. Dabei gelingt ihm eine persönliche Bestleistung.

Bereits zum fünften Mal nahm Stefan Settele kürzlich an der Europameisterschaft im Extremhindernis-Lauf teil. In Tata ( Ungarn) wurde der Athlet aus Baisweil schließlich mit seinem bislang besten Ergebnis belohnt.

Wenn schon, denn schon: Stefan Settele nahm bei der OCR-Europameisterschaftin Ungarn an allen drei angebotenen Disziplinen teil: dem Short Course über drei Kilometer mit 20 Hindernissen, dem Standard Course über zwölf Kilometer mit rund 50 Hindernissen und dem Team Race.

Das Ziel: Möglichst wenige Armbänder verlieren

Der Modus ist einfach: Jeder Starter erhält drei Armbändchen. Wird ein Hindernis falsch absolviert oder nicht geschafft, verliert der Teilnehmer eines. Am Ende muss mindestens eins übrig bleiben und für jedes verlorene Armbändchen muss eine Strafrunde über 300 Meter gelaufen werden. Als ob das nicht genug ist, muss der Läufer dabei zwei mit Wasser gefüllte, 25 Kilogramm schwere Kanister tragen. Werden auf der Strecke alle drei Armbändchen verloren, so ist das Rennen für den Athleten schon vor dem Ziel vorbei.

Auf der Strecke über zwölf Kilometer mussten Settele und Co. rund 50 Hindernisse überwinden. Foto: Christian Arendt

Los ging es für den Baisweiler mit dem Short Race, der Kurzstrecke: "Hier muss man sehr viel riskieren und absolut schnell unterwegs sein", erklärt Settele. Bei ihm klappte das bis zum vorletzten Hindernis sehr gut, dann kam der Fehler. Diesen bügelte Settele zwar im zweiten Versuch aus, trotzdem musste er in die Strafrunde. "Die Runde war der absolute Killer", so Settele. "Du fegst durch den Parcours und kannst am Ende kaum noch etwas greifen. Und dann musst du diese zwei Kanister tragen. Letztendlich kostete die Strafrunde unglaublich viel Zeit, sodass am Ende nur noch ein 25. Platz in der Altersklasse 35–39 drin war", sagte Settele.

Im Hauptlauf gelingt dem Baisweiler die beste Platzierung

Besser lief es dann am zweiten Wettkampftag im Standard Course, dem Hauptlauf, über zwölf Kilometer. Settele begann recht schnell und blieb diesmal auch komplett fehlerfrei. "Die meisten Hindernisse waren zum Hangeln, das kann ich eh am besten", sagte Settele. Lohn für diese Leistung war der achte Platz in seiner Altersklasse - sein bislang bestes Ergebnis bei einer EM. Mit seiner gelaufenen Zeit von knapp über einer Stunde reichte es sogar, um der beste deutsche Teilnehmer aller Klassen dieser Europameisterschaft zu werden.

Zum fünften Mal nahm Stefan Settele aus Baisweil an einer OCR-Europameisterschaft teil. Foto: Christian Arendt

Zusammen mit Tim Gruber und Marco Bischof startete Settele am dritten Tag der EM beim Team Race, das wie ein Staffellauf absolviert wird. Das deutsche Team wurde vom Deutschen Verband (OCRA Germany) nominiert. Tim Gruber startete den Lauf und hatte auf dem drei Kilometer langen Kurs für ihn markierte Hindernisse zu überwinden, die mit Gewichten oder Krafteinsatz zu tun hatten. Als zweiter Läufer ging Settele ins Rennen, er hatte es mit eher technischen Hindernissen zu tun. Für Schlussläufer Marco Bischof ging es um eine schnelle Laufzeit, die Hindernisse waren eher einfacher Natur.

Da alle drei fehlerfrei durchkamen, blieb am Ende nur das Teamhindernis: Einer der drei Läufer muss auf einer Krankentrage liegen und wird von seinen beiden Teamkollegen die restlichen 300 Meter ins Ziel getragen. Für die deutsche Mannschaft blieb am Ende Rang 13. "Im europäischen Vergleich sind wir Deutschen leider noch ein Stück hintendran, dennoch waren alle mit dem 13. Gesamtplatz sehr zufrieden", sagte Settele. Sein nächstes Ziel ist die Weltmeisterschaft Mitte September in Genk (Belgien).