Auffahrunfall auf der A96 provoziert und sich dann abgesetzt

Auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe hat der Fahrer eines Abschleppfahrzeuges am Mittwoch einen Auffahrunfall provoziert und sich dann abgesetzt. Laut Polizei wechselte der Fahrer am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr mehrfach die Fahrbahn, um so vor einen Sattelzug zu kommen. Dann bremste er mehrmals ohne Grund so stark ab, dass der Fahrer des nachfolgenden Sattelzuges nicht mehr bremsen konnte und auffuhr. An der Sattelzugmaschine entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Wer Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher oder zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 bei der Autobahnpolizei Memmingen zu melden. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86879 Wiedergeltingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis