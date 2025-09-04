Icon Menü
Fahrer eines Abschleppwagens verursacht Auffahrunfall auf A96 und flieht

Wiedergeltingen

Auffahrunfall auf der A96 provoziert und sich dann abgesetzt

Die Autobahnpolizei sucht den Fahrer eines Abschleppwagens, der einen Unfall verursacht haben soll.
Von Ulf Lippmann
    Die Autobahnpolizei sucht den Verursacher eines Unfalls auf der A96. (Archivbild)
    Die Autobahnpolizei sucht den Verursacher eines Unfalls auf der A96. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

    Auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe hat der Fahrer eines Abschleppfahrzeuges am Mittwoch einen Auffahrunfall provoziert und sich dann abgesetzt. Laut Polizei wechselte der Fahrer am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr mehrfach die Fahrbahn, um so vor einen Sattelzug zu kommen. Dann bremste er mehrmals ohne Grund so stark ab, dass der Fahrer des nachfolgenden Sattelzuges nicht mehr bremsen konnte und auffuhr. An der Sattelzugmaschine entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Wer Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher oder zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 bei der Autobahnpolizei Memmingen zu melden. (mz) 

