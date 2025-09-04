Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Fahrschülerin verursacht Unfall: 10.000 Euro Schaden und verletzter Arm

Dirlewang

Fahrschülerin baut Unfall: 10.000 Euro Schaden

Das Auto der Frau kam von der Straße ab und sie brach sich einen Arm.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Mit einem Fahrschulwagen hat eine Frau bei Dirlewang einen Unfall gebaut.
    Mit einem Fahrschulwagen hat eine Frau bei Dirlewang einen Unfall gebaut. Foto: Swen Pförtner/dpa

    Zwischen Dirlewang und Apfeltrach hat am Mittwochmorgen eine Fahrschülerin einen Unfall verursacht. Laut Polizei kam die 64-Jährige mit dem Fahrschulauto aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und landete im nebenliegenden Feld. Sie brach sich den rechten Arm und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden