Fahrschülerin baut Unfall: 10.000 Euro Schaden

Zwischen Dirlewang und Apfeltrach hat am Mittwochmorgen eine Fahrschülerin einen Unfall verursacht. Laut Polizei kam die 64-Jährige mit dem Fahrschulauto aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und landete im nebenliegenden Feld. Sie brach sich den rechten Arm und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. (mz)
Dirlewang
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden