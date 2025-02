Alle Infos rund um den Gumpigen Donnerstag in Mindelheim

Der „Feiertag der Mindelheimer Narren“ steht wieder vor der Tür. Am Gumpigen Donnerstag sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, das lustige Treiben in Mindelheim anzusehen und natürlich auch mitzufeiern. Doch es gibt auch Einschränkungen.

Los geht es am Gumpigen Donnerstag, 27. Februar, um 9.30 Uhr mit dem Rathaussturm der Narrenzunft Durahaufa. Der Bürgermeister, sein Rathausteam und die Stadträte bekommen hier die Chance, den Rathaussturm der Narren mit der Erfüllung von zehn Aufgaben abzuwenden. Die Forderungen, die an den Bürgermeister und sein Team gestellt werden, sind sportlicher, künstlerischer, fantastischer und natürlich immer lustiger Art. Obwohl sich das Rathaus Jahr für Jahr mit viel Fantasie und Einfallsreichtum bemüht, alle Forderungen des Durahaufas zu erfüllen, ist es dem Bürgermeister und seinen Helfern noch nie gelungen, den Rathaussturm abzuwehren.

Faschingsumzug startet um 14.14 Uhr

Nach dem Rathaussturm und dem traditionellen Faschingsumzug um 14.14 Uhr steht dann einem ausgelassenen Faschingstreiben nichts mehr im Weg.

Auswirkungen hat der Fasching an diesem Tag auf den Straßenverkehr: Am Gumpigen Donnerstag wird bereits ab 12.30 Uhr die Ramminger Straße sowie die Brennerstraße nicht mehr befahrbar sein, die Parkplätze in der Maximilianstraße müssen bis 12 Uhr geräumt sein. Die Umleitung erfolgt über den Hohen Weg oder Zeppelinweg, Bahnhofstraße. Die Umleitung wird ab etwa 16.30 Uhr wieder aufgelöst. Die Innenstadt bleibt dagegen die ganze Nacht gesperrt. Der Umzug startet um 14.14 Uhr über die Landsberger Straße (Einfahrt an der Friedhofsmauer/Shell-Tankstelle über die Maximilianstraße, Ausfahrt ist über die Gerberstraße.

Diese städtischen Einrichtungen sind ab Mittag geschlossen

Folgende städtische Einrichtungen sind ab Mittag geschlossen: das Rathaus mit Tourist-Info, das Kulturamt mit Museen, sämtliche Kindertagesstätten (Christoph-Scheiner-, Johann-Baptist-Luxenhofer-, Marcellin-Champagnat- und Anna-von-Teck-Kindertagesstätte), der Bauhof, das Wasserwerk und der Wertstoffhof. Ganztägig geschlossen sind die Musikschule, Stadtbücherei und das Finanzamt. (mz)