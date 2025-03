In Kammlach waren wieder die Hexen los

In der Gemeinde waren am Samstag die Bären los und die Narren standen kopf, während sich ein schier endloser Gaudiwurm durch die Dorfstraße wälzte. Die Narrenzunft „Schetterhaufen“ hatte zum Umzug eingeladen und wer beim Vorbeimarsch der fröhlichen Karawane mitzählte, machte 100 Gruppen aus. Mit ihren Schlachtrufen und großem Hallo wurden die Hästräger begrüßt. Ihnen winkten auch Petra Müller, die Präsidentin der „Närrischen europäischen Gemeinschaft“ und Kammlachs Rathauschefin Birgit Steudter-Adl Amini zu.

Begleitet von der örtlichen Musikverein marschierten die Kleinen aus dem Kammlacher Kinderhaus und machten sich mit viel „Hipp, hipp, hurra“ lautstark bemerkbar. Derweil begrüßten viele tausend Jecken die Narrenschar mit „Nicht wirklich, aber hauptsächlich scho“ oder auch mit „Ritze, ratze – Wasafratze“, Ballustika – Hurra -Hurra“ und „Weg vom Gleis und Schranke ra – Türkheim Bahnhof isch da“.

Der gastgebende Schetterhaufen hatte einmal mehr den roten Teppich für seine närrischen Gäste ausgerollt. Über den schritten unter anderem Pudel, Bärenjäger, Darles Bärbla und Dreckspatzen gefolgt von allerlei lustigem Gesindel. Mit artistischen Künsten setzten sich viele Hundert Hexen in Szene, bauten sich als Pyramiden auf und versprühten einen Hauch von schwäbisch-alemannischer Fasnet. Wer ihnen zu nahe kam, wurde mit Konfetti überhäuft. Wie die Feuer-, Moor- und Donauhexen und auch Gausweiber, Käppellesräuber und Wasastecher mit dem Publikum Schabernack trieben, heizte die Stimmung mächtig an.

In der kunterbunten Truppe durften auch Musikanten, fantasievoll gestaltete Motivwagen sowie große und kleine Gardemädels nicht fehlen. „Wir wollen euch tanzen sehen“, wurden sie immer wieder von der Menge aufgefordert. Da flogen die Röcke nur so im Wind. Es wurde viel getanzt, gelacht, getanzt und geschunkelt in Unterkammlach. Zog doch der Schetterhaufen alle Register der närrischen Kunst. Bevor der Faschingszug startete, heizte die Lumpenkapelle aus Boos den Prinzenpaaren und Gästen im Vereinsheim mit Guggenmusik gehörig ein.