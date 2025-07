Fast wie im Trash-TV – Streit auf einem Buchloer Pferdehof landet vor Gericht

Es ist eine verworrene Geschichte, die vor rund fünfeinhalb ihren Anfang nimmt und für einen 66-Jährigen wohl im Gefängnis endet: Im Januar 2020 pachtet der Mann einen Teil eines Pferdehofs bei Buchloe. Im Laufe der Zeit kommt es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen ihm und der Vermieterin, später zu Handgreiflichkeiten. Die Situation wird aktenkundig, weshalb sich der Mann jüngst auf der Anklagebank des Kaufbeurer Amtsgerichts wiederfindet. Es geht um sieben Anklagepunkte.

Streit auf Buchloer Pferdehof eskaliert: 66-Jähriger schlägt anderen Mann mit Peitsche

Konkret soll er im Winter 2024 seine Vermieterin und einen ihrer Freunde mit einer Peitsche geschlagen und im darauffolgenden Sommer besagtem Freund mit dem Karabiner eines Zaumzeugs eine Platzwunde am Kopf zugefügt haben. Zudem ging es um Nötigung sowie um Sachbeschädigungen am Reitplatz, an Überwachungskameras und an einer Stahltür. Obendrein stand eine Falschaussage in einer Eidesstattlichen Versicherung des 66-Jährigen im Raum.

Als Beweismittel in der Verhandlung dienten verschiedene Videos, die Zeugen auf dem Pferdehof gemacht hatten. Diese zeigten den Angeklagten etwa, wie er zuerst mit einem Brett, dann mit einem Besen auf eine Überwachungskamera eindrischt, bis sie kaputtgeht. Ebenso ist der Mann zu sehen, als er zunächst mit einem Vorschlaghammer auf eine Metalltür einschlägt und anschließend versucht, diese mit einem Stemmeisen aufzuhebeln. Das Ziel: ein Sicherungskasten, der im Raum dahinter hängt. Die Aufnahmen zeigen außerdem zwei Streits, die aus dem Ruder gelaufen sind:

Gerichtsverhandlung in Kaufbeuren: Videos zeigen die Streitigkeiten in Buchloe

In dem Video geht die Vermieterin mit einigen anderen Freunden in die Reithalle, um einen Zettel aufzuhängen. Dieser soll darauf hinweisen, den Notausgang nicht zu versperren. Der Angeklagte reitet daraufhin mehrfach mit seinem Pferd auf einen der Männer zu und versucht, ihn zu treten. Geschrei, Gekreische, schließlich greift der Angeklagte zur Peitsche und schlägt nach den Kontrahenten. Dabei erwischt er seine Vermieterin sowie einen der Männer, der einen blutigen Striemen hinter dem Ohr davonträgt.

Im zweiten Video schlägt der 66-Jährige aus einer Pferdebox heraus den Mann, den er bereits mit der Peitsche erwischt hat, mit einem Metallteil an einem Zaumzeug auf den Kopf. Dieser erleidet eine blutende Platzwunde. Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte uneinsichtig und sprach unter anderem von „manipulierten Videos“.

Icon Vergrößern Im Amtsgericht Kaufbeuren fand der Prozess statt. Foto: Mathias Wild (Archivbild) Icon Schließen Schließen Im Amtsgericht Kaufbeuren fand der Prozess statt. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

Der Staatsanwalt sah die Schuld des Angeklagten als erwiesen an, die Videos liefern „zweifelsfrei den Tatnachweis“, sagte er in seinem Plädoyer. Die ganze Geschichte habe „RTL2-Niveau“. Er forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Die Verteidigung hingegen plädierte auf Notwehr. Er habe sich durch die Freunde der Vermieterin bedroht gefühlt und versucht, sich zu verteidigen. Die Rechtsanwälte forderten, ihren Mandanten – sollte es zu einer Freiheitsstrafe kommen – nur zur Bewährung zu verurteilen.

Angeklagter in Kaufbeuren zu Freiheitsstrafe verurteilt

Eingestellt wurden die Verfahren wegen der vermeintlichen Sachbeschädigung am Reitplatz sowie wegen Nötigung. In den übrigen fünf Anklagepunkten befand das Gericht den Mann für schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten ohne Bewährung. In ihrer Begründung sagte die Richterin, dass die Taten durch die Videos eindeutig nachgewiesen seien und es sich dabei nicht mehr um Notwehr handele. In einer von ihm abgegebenen Eidesstattlich Versicherung habe er zudem nicht die Wahrheit gesagt. Zwar war der Angeklagte bisher nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, verschärfend kam allerdings hinzu, dass er im Verfahren „nie eingesehen hat, dass er etwas falsch gemacht hat“, so die Richterin.