Faustschläge am Badesee: 44-Jährige geht auf 21-Jährige los

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Donnerstagabend an einem Badesee bei Wiedergeltingen gekommen. Laut Polizeibericht schlug eine stark alkoholisierte 44-jährige Frau einer 21-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Grund laut Polizei: Eifersucht. Die jüngere Frau musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Es bestand der Verdacht, dass die Ältere ihr die Nase gebrochen hatte. Die 44-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (mz)

