Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehreinsatz in Salgen: Rauch kam aus dem Keller

Salgen

Feuerwehreinsatz in Salgen: Rauch kam aus dem Keller

Am Sonntagvormittag hat es einen großen Feuerwehreinsatz in Salgen gegeben: Rauch war aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gekommen.
    • |
    • |
    • |
    45 Feuerwehrleute sind am Sonntagvormittag nach Salgen ausgerückt.
    45 Feuerwehrleute sind am Sonntagvormittag nach Salgen ausgerückt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Zu einem Mehrfamilienhaus nach Salgen sind rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Salgen, Pfaffenhausen und Kirchheim am Sonntagvormittag ausgerückt: Grund war Rauch, der aus dem Heizungsraum im Keller kam. Wie die Polizei weiter berichtet, war vermutlich ein Defekt an der Pelletheizung die Ursache für den Rauch, gebrannt hat es glücklicherweise nicht. Personen wurden nicht verletzt, es kam auch zu keinem Sachschaden. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden