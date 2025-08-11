Feuerwehreinsatz in Salgen: Rauch kam aus dem Keller

Zu einem Mehrfamilienhaus nach Salgen sind rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Salgen, Pfaffenhausen und Kirchheim am Sonntagvormittag ausgerückt: Grund war Rauch, der aus dem Heizungsraum im Keller kam. Wie die Polizei weiter berichtet, war vermutlich ein Defekt an der Pelletheizung die Ursache für den Rauch, gebrannt hat es glücklicherweise nicht. Personen wurden nicht verletzt, es kam auch zu keinem Sachschaden. (mz)

