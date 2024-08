Es wurde gehandelt und gefeilscht, was das Zeug hielt. Auf der Jagd nach Kunst und Krempel steuerten am Wochenende viele Schnäppchenjäger den größten Floh- und Trödelmarkt Bayerns in Irsingen an. Selbst Gewitter und Regenschauer konnten ihre Kauflust nicht bremsen.

