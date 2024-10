Autofahrer flüchtet in Bad Wörishofen auf Gehweg vor der Polizei

Am Abend des 27. September kam es im Gärtnerweg in Bad Wörishofen zu einer brenzligen Situation. Ein Fußgänger geriet dabei in Gefahr.

Eine Polizeistreife war gerade in nördlicher Richtung unterwegs, als den Polizisten ein dunkles Auto entgegenkam. Um dem Einsatzfahrzeug auszuweichen, sei der Wagen plötzlich auf den Gehweg gefahren, teilte die Polizei am 1. Oktober mit. Der bislang unbekannte Fahrer habe dann stark beschleunigt und sei nach links in die Straße Am Wörthbach abgebogen.

Die Polizei sucht Zeugen zu der Flucht über einen Gehweg in Bad Wörishofen

Das Auto habe dann weiter auf dem Gehweg beschleunigt, in Richtung Dietrich-Bonhoeffer-Weg, und dabei einen Fußgänger gefährdet. „Glücklicherweise konnte dieser noch rechtzeitig ausweichen und blieb unverletzt“, teilte die Polizei mit. Der flüchtige Fahrer setzte seine riskante Fahrt auf dem Gehweg an der evangelischen Kirche vorbei fort.

Die Polizei sucht nun - nach Zeugenangaben - nach einem dunklen Opel mit Schweizer Kennzeichen. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem betreffenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247 9680-0 zu melden.