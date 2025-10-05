Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Frieden erklingt in Bad Wörishofen: Musik und kritische Töne bewegen zum Tag der Einheit

Bad Wörishofen

Musik für den Frieden: Vier Chöre setzen bewegendes Zeichen am Tag der Einheit

Gänsehautstimmung in der Erlöserkirche: Musik und kritische Töne für mehr Menschlichkeit und Frieden.
Von Helmut Bader
    • |
    • |
    • |
    Sanni Risch (am Piano) besang mit gleich vier Chören und zahlreichen Songs zum Thema den Frieden und machte damit auf den weltweiten Wunsch aufmerksam.
    Sanni Risch (am Piano) besang mit gleich vier Chören und zahlreichen Songs zum Thema den Frieden und machte damit auf den weltweiten Wunsch aufmerksam. Foto: Helmut Bader

    Wenn es möglich wäre, den Frieden auf der Welt, den es leider derzeit so wenig gibt, herbei zu singen, dann wären Friedenskonzerte sicher der beste Weg dazu. Deshalb ist die Aktion „Deutschland singt und klingt“ zweifellos eine gute Idee. Passend dazu am „Tag der Deutschen Einheit“ fanden in ganz Deutschland zeitgleich um 19 Uhr in Hallen, Kirchen oder auf Plätzen Friedenskonzerte statt. In Bad Wörishofen lud Sanni Risch in die evangelische Erlöserkirche ein und hatte gleich vier Chöre mitgebracht: den Unterallgäuer Bäuerinnenchor, den Sanni Risch-Chor, die Liedertafel Bad Wörishofen und den Posaunenchor der evangelischen Gemeinde.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden