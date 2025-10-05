Musik für den Frieden: Vier Chöre setzen bewegendes Zeichen am Tag der Einheit

Wenn es möglich wäre, den Frieden auf der Welt, den es leider derzeit so wenig gibt, herbei zu singen, dann wären Friedenskonzerte sicher der beste Weg dazu. Deshalb ist die Aktion „Deutschland singt und klingt“ zweifellos eine gute Idee. Passend dazu am „Tag der Deutschen Einheit“ fanden in ganz Deutschland zeitgleich um 19 Uhr in Hallen, Kirchen oder auf Plätzen Friedenskonzerte statt. In Bad Wörishofen lud Sanni Risch in die evangelische Erlöserkirche ein und hatte gleich vier Chöre mitgebracht: den Unterallgäuer Bäuerinnenchor, den Sanni Risch-Chor, die Liedertafel Bad Wörishofen und den Posaunenchor der evangelischen Gemeinde.

