Blasmusik weckt die Frühlingsgefühle

Wenn die ersten mehr oder weniger wärmenden Sonnenstrahlen auf die noch kahle Natur treffen, treibt die Blasmusik im Unterallgäu in unbändiger Erwartung bereits frische Blütenklänge. So auch zuletzt in Ettringen, wo die Musiker und Musikerinnen der Blas- und Jugendkapelle vor begeistertem Publikum in der Turnhalle zu Gehör brachten, was sie im Winter an neuem Programm ausgedacht und in mühevoller Probenarbeit einstudiert hatten.

