Frundsbergfest 2023

vor 17 Min.

"Landauers Raysige" feiert beim Frundsbergfest in Mindelheim Premiere

Plus 140 Mitwirkende von Mindelonia und Durahaufa werden zu „Landauers Raysige“ erwartet. Dahinter steckt eine historische Persönlichkeit mit Bezug zu Frundsberg.

Von Karin Donath Artikel anhören Shape

Beim Mindelheimer Frundsbergfest wird es eine Premiere geben: "Landauers Raysige" mit dem Landvogt Hans Jakob von Landau an der Spitze, werden erstmalig das Lager am Malefizturm in Mindelheim besuchen. Hinter dem Hauptdarsteller der Gruppe, die "auf der Durchreise" ist, steckt eine historische Persönlichkeit, die einst einen engen Bezug zu Georg von Frundsberg hatte.

Hans Jakob von Landau zu Landau und Waal, Ritter, königlicher Rat und Landvogt zu Nellenburg, wird beim Frundsbergfest dargestellt von Florian Kastenmeier, der sich intensiv mit dieser historischen Persönlichkeit auseinandergesetzt hat. Landau wurde 1482 in Laupheim geboren und kämpfte als Hauptmann an der Seite von Frundsberg in den Venedigerkriegen. Als Geldgeber für Frundsberg ist der begüterte Landauer ebenso in Erscheinung getreten wie als Gast eines Festmahls auf der Mindelburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen