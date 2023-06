So schwer trägt Ulrich von Teck an seiner Rüstung

Warm wird es wahrscheinlich den meisten Mitwirkenden des Frundsbergfests. Doch die Kleidung, die Lukas Vogt als Ulrich von Teck trägt, hat es besonders in sich.

Es ist ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk: Weil seine Mutter Veronika Vogt heuer zum letzten Mal in die Rolle der Anna von Polen schlüpft, übernimmt Lukas Vogt den Part ihres Gatten Ulrich von Teck. Ein im Wortsinn alles andere als leichtes Unterfangen.

Die Rüstung hat es nämlich in sich: Inklusive Hermelinmantel, Wams, Schwert und Gürtel wiegt sie gut 35 Kilo. Schweißtreibend ist aber nicht nur das Gewicht des Kostüms, sondern auch dessen Dicke. Immerhin besteht es aus mehreren, teils gut gepolsterten Lagen.