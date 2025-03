Fünf Jahre nach dem ersten Lockdown: Was hat sich in der Arbeitswelt verändert?

Am 11. März 2020 werden die ersten Corona-Fälle im Unterallgäu nachgewiesen, am 17. März öffnet der erste Drive-In-Schalter für Corona-Tests in Mindelheim, am 22. März kommt das öffentliche Leben schließlich zum Erliegen. Vor fünf Jahren begann der erste Corona-Lockdown in Deutschland. Restaurants und Schulen mussten schließen, es gab Kontaktbeschränkungen, doch in vielen Betrieben wurde unter strengen Bedingungen weitergearbeitet. Fast drei Jahre hat das Virus die Welt fest im Griff. Welche Spuren hat das in den Unternehmen und an den Arbeitsplätzen im Unterallgäu hinterlassen?

Sina-Lara Nachtrub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Coronavirus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Unterallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis