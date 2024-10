Bad Wörishofer Abwehrschlacht wird nicht belohnt

Wieder ein bitteres Ende für den FC Bad Wörishofen in der Bezirksliga: In der Schlussminute vergaben die Kneippstädter einen Sieg gegen den favorisierten SV Egg. Der TSV Kammlach holt ebenfalls einen Punkt.

FC Bad Wörishofen - SV Egg 1:1

Tore 1:0 Thomas Waltenberger (11.), 1:1 Bruno da Rocha Coval (90.+4) Zuschauer 200 Schiedsrichter Paul Brendelberger

Mit der allerletzten Aktion erzielte der Landesligaabsteiger den verdienten Ausgleich. Man kann sich vorstellen, wie niedergeschlagen die FCW-Spieler beim Abpfiff des souveränen Schiedsrichters Paul Brendelberger waren. Gegen einen starken Gegner hatten sie einen großen Kampf abgeliefert, hatten die 1:0-Führung bis in die Nachspielzeit verteidigt und standen am Ende wieder nur mit einem Punkt da.

Mit dem Anpfiff übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Spielfeld und es war Schlussmann Daniel Berchtold zu verdanken, dass der FCW nicht schnell in Rückstand geriet. Überraschend fiel dann der Führungstreffer auf der anderen Seite, als Thomas Waltenberger nach einem Abwehrfehler allein auf Christoph Wassermann zulief und routiniert vollstreckte. Der SV Egg ließ sich davon nicht beeindrucken, sondern ließ Ball und Gegner laufen und kam zwangsläufig zu weiteren Chancen. In der 27. Minute lenkte Berchtold einen Schuss von Jakob Thoma gerade noch um den Pfosten und kurz darauf verfehlte ein Kopfball von Patrick Baur haarscharf sein Ziel. Mit dem Pausenpfiff hätten die Kneippstädter beinahe das 2:0 erzielt, doch Maximilian Gast und Thomas Waltenberger ließen die Riesenchance liegen.

Gegen drei Gegenspieler setzte sich Thomas Waltenberger (schwarzes Trikot/etwas verdeckt) durch und erzielte das 1:0 für den FC Bad Wörishofen. Foto: Robert Prestele

In der zweiten Hälfte wurde die Überlegenheit der Gäste noch deutlicher und die Partie geriet zu einer Abwehrschlacht für die Platzherren. Im zentralen Mittelfeld wehrten sich Kapitän Tim Krammer und Robin Reichow aufopferungsvoll gegen die Dominanz des Gegners. Folglich versuchten es die Egger verstärkt über die Flügel und mit hohen Flanken. Irgendwann waren die 90 Minuten dann vorbei und allmählich machte sich das Gefühl breit, dass der Kampfgeist der Heimmannschaft belohnt werden könnte. Dann noch ein letzter Angriff der Gäste über die linke Seite und eine Flanke mehr aus Verzweiflung - und Bruno da Rocha Coval stand goldrichtig am Fünfmetereck und ließ Daniel Berchtold keine Abwehrchance.

FC Wiggensbach - TSV Kammlach 0:0

Zuschauer 75 Schiedsrichter Manfred Keil

Am Ende reicht es für den FC Wiggensbach wieder nicht zum Sieg. Die Hausherren waren von Beginn an spielbestimmend, Kammlach agierte ausschließlich über Konter. Julius Henke und Johannes Heinle hatten in der ersten Hälfte gute Chancen zur Wiggensbacher Führung, doch ein Tor wollte nicht gelingen. Auch im zweiten Spielabschnitt war der FCW am Drücker. Doch in der Zone vor dem Tor trafen die Spieler meist die falsche Entscheidung. In der Schlussphase war der FCW nach zwei Zeitstrafen der Gäste in Überzahl, konnte dies aber nicht nutzen. Ein nicht gegebener Elfmeter machte das Unentschieden am Ende dann noch bitterer für die Wiggensbacher.