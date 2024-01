Fußball

vor 13 Min.

Das Allgäu trauert um Franz Beckenbauer

Am 34. Spieltag der Saison 2016/17 werden vor der Partie gegen Freiburg die Bayern-Legenden aus früheren Meister-Mannschaften präsentiert, unter anderem Franz Beckenbauer (links) und Franz "Bulle" Roth.

Plus Er war der vielleicht erste echte Superstar im deutschen Fußball. Nun ist Franz Beckenbauer gestorben - und das Allgäu trauert um den "Kaiser".

Am Tag, als der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) 1994 seine Entscheidung bekannt gab, war Franz Beckenbauer in Bad Wörishofen bei seinem ehemaligen Teamkollegen und Namensvetter Franz "Bulle" Roth in dessen Sportgeschäft zu Gast und gab Autogramme. Weil wenige Tage zuvor Thomas Helmer im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg das legendäre "Phantom-Tor" erzielt hatte, beriet der DFB zur gleichen Zeit über eine Spielwiederholung.

Bei der Autogrammstunde sagte Beckenbauer, damals Trainer des FC Bayern, noch einigermaßen gemäßigt, dass seine Meinung in diesem Falle nicht wichtig sei. Nur soviel: "Wenn es zum Wiederholungsspiel kommt, muss der letzte Spieltag verschoben werden. Aber wir wollen Meister werden und müssen dann halt noch einmal gewinnen", sagte Beckenbauer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen