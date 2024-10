Der FC Bad Wörishofen will sich endlich wieder belohnen

Gut gespielt, aber keine Punkte: Der FC Bad Wörishofen hadert derzeit in der Bezirksliga mit seiner Chancenverwertung. So war der Aufsteiger am vergangenen Wochenende beim ungeschlagenen Tabellenführer SG Niedersonthofen zwar nah dran an einer Überraschung, kehrte aber letztlich doch mit einer 1:4-Niederlage zurück.

Auch, weil die Bad Wörishofer unter anderem zwei Strafstöße nicht verwandeln konnten und stattdessen zwei Elfmeter-Gegentore sowie einen Platzverweis (Ilir Hajra wegen Notbremse) kassiert haben. „Wir haben uns wieder nicht belohnt, obwohl wir diesmal die vielleicht beste Saisonleistung gezeigt haben“, sagt FCW-Trainer Thomas Hartmann. Die Partie in Niedersonthofen sei ein Spiegelbild der aktuellen Lage gewesen: gut gespielt, aber ohne Ertrag. Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert nun der SV Egg in der Kneippstadt.

„Vor der Saison zählte Egg zu den Aufstiegsfavoriten. Aber so richtig rund läuft es bei denen auch noch nicht“, sagt Hartmann. Zuletzt aber feierte der SV Egg zwei Siege, blieb dabei jeweils ohne Gegentor. „Wir wollen uns durch einen weiteren Sieg zum Abschluss der Vorrunde wieder im oberen Tabellendrittel festsetzen“, sagt Eggs Trainer Thomas Fackler selbstbewusst, warnt aber zugleich: „Wir treffen auf einen spielstarken Aufsteiger.“ FCW-Trainer Thomas Hartmann sieht der seine Mannschaft gut vorbereitet für das Unterallgäuer Duell. „Ich bin guter Dinge, dass wir wieder Erfolg haben werden. Wir haben im Training jedenfalls Elfmeter geübt“, sagt er und lacht.

Der TSV Kammlach, der den FC Bad Wörishofen durch den Sieg gegen Türkgücü Königsbrunn in der Tabelle überholt hat, tritt am Sonntag beim FC Wiggensbach an. Beim Tabellendritten gehen die Kammlacher als Außenseiter in die Partie, allerdings musste der FC Wiggensbach zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen den TSV Bobingen hinnehmen.

Kreisliga Allgäu Nord Langsam wird es unheimlich: Der SV Oberegg gewann vergangene Woche in Mindelheim sein sechstes Spiel in Folge und will diese Serie am Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Legau ausbauen. „Es passt sehr viel gerade“, sagt SVO-Trainer Christian Faulstich. „Jeder Einzelne ist gut drauf“, sagt Faulstich, der am Sonntag auf den nahezu kompletten Kader zurückgreifen kann. Bis auf einen Urlauber seien alle da. Da sollte der TSV Legau, der in der Tabelle ein Punkt und ein Platz hinter dem SV Oberegg steht, doch machbar sein, oder?! „Die Liga ist kein Wunschkonzert. Ich erwarte ein enges Spiel gegen eine spielerisch gute Mannschaft“, so Faulstich.

Icon Vergrößern Der SV Oberegg (rote Trikots) ließ den TSV Mindelheim (schwarze Trikots) am vergangenen Spieltag nicht zur Entfaltung kommen. Foto: Robert Prestele Icon Schließen Schließen Der SV Oberegg (rote Trikots) ließ den TSV Mindelheim (schwarze Trikots) am vergangenen Spieltag nicht zur Entfaltung kommen. Foto: Robert Prestele

Der TSV Mindelheim will nach der 0:3-Pleite gegen Oberegg mit einem Auswärtssieg bei der SG Sontheim/Westerheim wieder in die Erfolgsspur zurück und wenigstens Rang drei verteidigen. Der SV Oberrieden ist beim TV Boos zu Gast. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Trainer Markus Nägele den Abstand zu den Abstiegsrängen gut ausbauen. Aktuell trennen den SVO drei Punkte von der Abstiegszone.

Kreisklasse Allgäu 2 Eine Überraschung gelang zuletzt dem SV Schöneberg, der den FC Buchloe mit 3:1 bezwang und damit den zweiten Sieg nacheinander feierte. Darauf will der Klub nun aufbauen und am Sonntag bei der Reserve des SV Oberegg wieder drei Punkte einfahren. Mit einem Sieg beim Schlusslicht wäre der schlechte Saisonstart vorerst vergessen. Wiedergutmachung will auch der SV Schlingen nach der 0:4-Heimniederlage gegen den SV Bedernau betreiben. Allerdings wird das bei der SG Kirchdorf/Rammingen schwer.

Spiel der Woche Gelb-Schwarz gegen Gelb-Schwarz: Der TSV Mindelheim II empfängt am Samstag den Aufsteiger TSV Markt Wald und hofft auf den zweiten Saisonsieg. „Wir müssen schauen, dass wir endlich wieder punkten“, sagt Mindelheims Trainer Max Weglehner. Neben der sportlichen Misere hat er auch noch ein personelles Problem: Nachdem sich Torhüter Adrian Maurer vergangene Woche das Schien- und Wadenbein gebrochen hat, stellt sich die Frage, wer im Tor stehen wird. „Wir arbeiten gerade an einer B-Lösung“, sagt Weglehner, denn auch Dominik Eckers sei angeschlagen.

Der TSV Markt Wald hat sich als Aufsteiger recht ordentlich in die A-Klasse eingefunden. Zehn Punkte aus zehn Spielen sind jedoch ausbaufähig. Zwar kassierte die Mannschaft von Trainer Werner Mayer bisher vier Niederlagen, aber bei keiner Pleite war seine Mannschaft vollkommen unterlegen. Die größte Torgefahr beim TSV Markt Wald strahlt Daniel Kriger aus. Der 28-Jährige hat in sechs Einsätzen bislang siebenmal getroffen.

A-Klasse Allgäu 2 Das Topspiel steigt in Mittelneufnach, wenn der Tabellenführer den Dritten aus Mattsies zu Gast hat. Zwei Punkte trennen die beiden Teams. Bei einem Unentschieden könnte der SC Unterrieden der lachende Dritte sein und mit einem Sieg in Eppishausen wieder die Tabellenspitze übernehmen.