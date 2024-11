Der SV Bedernau geht als „Meister“ in die Winterpause

Es waren turbulente Tage im Juni, als die Saison der A-Klasse Allgäu 2 auf der Zielgeraden war. Das Juni-Hochwasser hatte dann jedoch dafür gesorgt, dass der letzte Spieltag, passenderweise das „Endspiel“ um die Meisterschaft zwischen dem SV Bedernau und dem SV Schlingen ausgefallen war. Kurioserweise wurde später der SV Schlingen mit einer Meister-Urkunde bedacht. Diesen Fauxpas hat der BFV nun in Person von Spielgruppenleiter Polykarp Platzer bereinigt.

Vor dem Nachholspiel in der Kreisklasse Allgäu II zwischen dem SV Bedernau und der SpVgg Kaufbeuren II überreichte Spielgruppenleiter Polykarp Platzer Bedernaus Abteilungsleiter Florian Dorn die Urkunde für die Meisterschaft der A-Klasse Allgäu 2 der vergangenen Saison. Schwarz auf weiß ist jetzt Bedernau die Meisterschaft der vergangenen Saison attestiert worden und das Kuriosum fand damit seinen Abschluss. „Unser Verhältnis zum SV Schlingen ist in Ordnung. Nachdem wir heute unsere Urkunde erhalten haben, ist jetzt aus dem Ganzen eine runde Sache geworden“, meinte Florian Dorn.

Der SV Bedernau ist regelrecht beflügelt

Danach rollte der Ball ein letztes Mal in diesem Fußballjahr in Bedernau: Und die jetzt verbriefte Meisterschaft der vergangenen Saison beflügelte den SVB ganz offensichtlich. Mit zwei Toren in der ersten Hälfte und zwei Treffern im zweiten Abschnitt wurde der SV Bedernau im Spiel gegen die Reserve der SpVgg Kaufbeuren seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. Dabei versteckten sich die Gäste aus dem Ostallgäu keineswegs und erarbeiteten sich sogar die erste Chance des Spiels. Den Angriff in der zehnten Minute spielten die Gäste jedoch nicht sauber zu Ende.

Übergabe der Meister-Urkunde: Spielgruppenleiter Polykarp Platzer (Mitte) übergab die Urkunde an Bedernaus Abteilungsleiter Florian Dorn (links) und Trainer Salih Yilmaz (rechts). Foto: Robert Prestele

Mehr und mehr aber zeigte sich im weiteren Verlauf der Partei die Grundausrichtung der Begegnung. Bei den Ostallgäuern glänzten einige technisch sehr versierte Einzelspieler, die sich aber langfristig nicht gegen die kompakte Mannschaftsleistung der Gastgeber durchsetzen konnten. Ohne die Leistung der Hausherren zu schmälern, zeigte sich doch deutlich, dass die Defensive der SpVgg Kaufberuen II nicht ihren besten Tag erwischt hatte. So ließ deren Torhüter bei einer Flanke einen nicht allzu schwierigen Ball direkt vor die Füße Jonas Hölzle fallen. Dieser bedankte sich und schob das Leder lässig zum 1:0 in das nun leere Tor.

Ein Dribbling des Gäste-Keepers geht schief

Auch das 2:0 in der 20. Spielminute war aus Sicht der Gäste unnötig. Bei Ballbesitz im eigenen Fünfmeterraum versuchte der Kaufbeuren Keeper den angreifenden Thomas Hölzle elegant auszuspielen. Das misslang gründlich und der Stürmer hatte keine Mühe, den zweiten Treffer zu erzielen. Während der SVB im weiteren Verlauf das Spielgeschehen immer mehr dominierte, fiel es den Gästen immer schwerer, gefährliche Aktionen nach vorn zu kreieren. Das lag nicht zuletzt auch an der sicheren Viererkette vor dem Heim-Keeper Daniel Brugner. So wurden dann bei einer doch verdienten 2:0-Führung für die Gastgeber die Seiten gewechselt.

Kaum wieder angepfiffen, war jetzt auch der Bedernauer Torjäger Sven Hafenmayer an der Reihe. Bei einer Flanke Richtung kurzem Pfosten ging der Stürmer ins Laufduell mit dem gegnerischen Keeper. Der Bedernauer war schneller und erhöhte per Kopfball zum 3:0. Das war schon mehr als eine Vorentscheidung, welche Fabian Zedelmeier nach einer Stunde mit dem 4:0 absicherte. Aus einem Gewühl heraus vor dem Kaufbeurer Tor gelang ihm die beruhigende Führung.

Für den Kaufbeurer Ehrentreffer sorgen die Bedernauer selbst

Zumindest der Ehrentreffer blieb den Gästen aber nicht verwehrt, denn dafür sorgte der SVB gleich auch noch selbst. Denn die scharfe Rückgabe eines Bedernauer Verteidigers verfehlte zwar seinen Torhüter, aber nicht das eigene Tor. Mit diesem Sieg überwintert der SV Bedernau als Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte der Kreisklasse. Die SpVgg Kaufberuen II hingegen hängt im zweiten Kreisklassenjahr nach wie vor im Tabellenkeller fest. „Mit dem bisherigen Saisonverlauf können wir als Aufsteiger absolut zufrieden sein. Anfangs war es heute etwas zäh, dann aber haben wir das Spiel doch deutlich für uns entschieden“, meinte ein zufriedener Bedernauer Trainer Salih Yilmaz.

SV Bedernau Brugner, Maucher, Schmid, Albrecht, J. Hölzle, Stadler, F. Zedelmeier, T. Zedelmeier, Hafenmayer, T. Hölzle, Kirschner/Schuster, Krüger, Nitsche

SpVgg Kaufbeuren II Merk, Siegert, Singer, Shalaqben, Klustrach, Klise, Selliog, Palazotto, Aksoy, Khojasteh, Kostic/Omon, Chasim, Keita

Tore 1:0 Jonas Hölzle (15.), 2:0 Thomas Hölzle (20.), 3:0 Sven Hafenmayer (47.), 4:0 Fabian Zedelmeier (57.), 4:1 Manuel Schmid (75., ET)

Zuschauer 50

Schiedsrichter Rudolf Schaur