Der TSV Mindelheim verpasst die Überraschung knapp

Lange sah es in der Kreisliga-Partie zwischen Spitzenreiter TSV Babenhausen und dem TSV Mindelheim nach einem Sieg der Gäste aus. Doch dann zeigt Babenhausens Stürmer, warum er der Beste der Liga ist.

Das lange Wochenende war auch für manche Fußballer aus der Kreisliga Mitte recht lang. So hatten der TSV Kammlach und der SV Oberegg am Freitag und am Sonntag Spiele zu absolvieren.

In den unteren Ligen gab es am Sonntag den einen oder anderen Favoritenstolperer.

Kreisliga Mitte: Babenhausens Torjäger schockt Mindelheim

Lange sah es nach dem zweiten Sieg des TSV Mindelheimgegen den TSV Babenhausen aus. Doch dann drehte Toptorjäger Fatih Ademi mit zwei Treffern das Spiel. Das hat zur Folge, dass die Mindelheimer nun – auch aufgrund der Siege des TSV Kirchheim und des FC Buchloe – noch um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

Die Nachholspiele vom Freitag:

TSV Kammlach - SV Memmingerberg 2:2

Tore 1:0 Tobias Albenstetter (54., FE), 2:0 Christoph Theis (61.), 2:1, 2:2 Johannes Geiger (76., 82.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Önder Kücük

Im Nachholspiel der beiden Tabellennachbarn (4. gegen 5.) neutralisierten sich beide Mannschaften in der ersten Halbzeit weitgehend gegenseitig. Man merkte, dass beide Teams zunächst nicht allzu sehr ins Risiko gehen wollten. Die Heimelf hatte zwar in den ersten 45 Minuten ein leichtes Chancenplus, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Deutlich an Schwung gewann die Partie dann in der zweiten Halbzeit. Die Heimelf zog gleich nach Wiederanpfiff die Zügel an und drängte auf den Führungstreffer, was dann auch prompt gelang. Tobias Albenstetter verwandelte in der 54. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0, nachdem zuvor Kammlachs Stürmer Manuel Funk im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Die Führung gab dem TSV Kammlach weiter Auftrieb. Die Heimelf bestimmte inzwischen klar das Spiel und konnte durch einen von Christoph Theis direkt verwandelten Eckball auf 2:0 erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt schien es nur eine Frage der Zeit bis zum nächsten Torerfolg für die Kammlacher.

Doch wie aus dem Nichts gelang den Gästen aus Memmingerberg der Anschlusstreffer, der die Partie kippte. Die Gäste witterten von da an Morgenluft und es agierten nur noch die Spieler vom SV Memmingerberg. Nach einem Freistoß erzielte Johannes Geiger per Kopf sein zweites Tor an diesem Tag. Die Heimelf gab innerhalb weniger Minuten ihre vormals fast sicher geglaubte Führung aus der Hand. In den letzten zehn Minuten des Spiels spielten beide Mannschaften mit offenem Visier. Beide hatten noch die Möglichkeit zum Siegtreffer, vergaben jedoch ihre durchaus hochkarätigen Chancen, sodass sich der TSV Kammlach und der SV Memmingerberg mit einem Unentschieden begnügen mussten.





SV Oberegg - SV Mauerstetten 0:2

Tore 0:1 Valentin Huber (20.), 0:2 Moritz Streit (31.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

Mit dem SV Mauerstetten präsentierte sich eine spielstarke Mannschaft in Oberegg. Die balltechnische Sicherheit und die körperliche Präsenz in den Zweikämpfen war bedeutent besser, als bei der Heimmannschaft. Mit einem strammen Schuss aus 18 Meter brachte Huber die Gäste auf die Siegerstraße. Streit staubte kurze Zeit später nach einem Fernschuss zum 0:2 ab. In der zweiten Halbzeit traute sich der SVO etwas mehr nach vorne, brachte aber die Gäste nie in Verlegenheit.





Die Spiele vom Wochenende:

TSV Babenhausen – TSV Mindelheim 2:1

Tore 0:1 Sulayman Drammeh (11.), 1:1, 2:1 Fatih Ademi (77., 90.) Gelb-Rot Arber Morina ( Babenhausen, 90. + 3) Zuschauer 200 Schiedsrichter Lukas Dimdik

„Babenhausen ist keine Übermannschaft, hat aber den besten Stürmer der Liga“, sagte Mindelheims Trainer Edin Kahric vor der Partie und meinte damit Fatih Ademi. Den konnte sein Team lange an seinem Saisontreffer Nummer 31 hindern. Und weil Mindelheims Sulayman Drammeh einmal mehr früh das 1:0 erzielte, sah alles lange nach einem Mindelheimer Erfolg gegen den Spitzenreiter aus. Einen Schuss von halblinks konnte Babenhausens Torwart Marius Staiger noch abwehren, den Abpraller drückte Drammeh dann aber problemlos über die Linie. Mindelheim versuchte mit einer harten Gangart Babenhausen den Schneid abzukaufen, was teilweise auch gelang. Die größte Chance für die Fuggermärktler zum Ausgleich in der ersten Halbzeit machte Gästetorwart Alexander Mayr mit zwei tollen Reflexen in der 24. Minute zunichte. Erst fischte er einen Schuss von Stahl aus dem Eck, dann wehrte er einen Kopfball von Ademi bei der anschließenden Ecke gekonnt ab. In der 68. Minute war es dann Marius Staiger, der den TSV Babenhausen im Spiel hielt, indem er mehrfach das 0:2 verhinderte. Dann stellte Ademi wieder einmal seine Qualitäten als Strafraum-Stürmer unter Beweis und traf in der 77. Minute zum 1:1. Zusätzlich motiviert durch eine Zeitstrafe gegen Mindelheims Wölfle in der 81. Minute, traf Ademi mit seinem 32. Saisontreffer in der 90. Minute zum Heimsieg und lässt Babenhausen weiter von der Rückkehr in die Bezirksliga träumen.

Der TSV Mindelheim (schwarze Trikots) stemmte sich gegen die Babenhauser Angriffe (hier Matthias Pfister beim Abschluss), musste am Ende allerdings doch noch zwei Gegentore hinnehmen. Foto: Siegfried Rebhan





FC Viktoria Buxheim – TSV Kirchheim 3:4

Tore 0:1 Daniel Geiger (25.), 1:1 Daniel Starigk (37.), 1:2, 1:3 Daniel Geiger (41., 75.), 1:4 Tobias Lutzenberger (77.), 2:3 Max Müller (83.), 3:4 Marco Scholz (87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Marco Häring

Mann des Spiels war Kirchheims Daniel Geiger. Der 20-Jährige erzielte in Buxheim gleich drei Tore und hatte so immensen Anteil am wichtigen Auswärtssieg des TSV Kirchheim. Mit dem Erfolg gegen den direkten Tabellennachbarn, der in den Schlussminuten doch noch etwas wackelte, haben die Kirchheimer einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.





SV Oberegg – BSK Oly. Neugablonz 3:2

Tore 1:0 Christian Melder (15.), 1:1 Benjamin Maier (21.), 2:1 Christian Melder (43.), 2:2 Robert Keil (71.), 3:2 Nico Natterer (77.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Fathi Darici

Ein abwechslungsreiches Spiel sahen die Zuschauer in Oberegg – mit dem besseren Ausgang für die Heimelf. Dabei zeichnete sich SVO-Spieler Christian Melder mit seinem ersten Doppelpack aus. Den Siegtreffer erzielte Natterer eine Viertelstunde vor Schluss.





SV Dickenreishausen – TSV Kammlach 1:1

Tore 0:1 Manuel Funk (41.), 1:1 Alexander Zill (54.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Andreas Voigt

Drittes Remis in Serie: Auch gegen den als Absteiger feststehenden SV Dickenreishausen kamen die Kammlacher trotz Führung durch Torjäger Funk nur zu einem Punkt.





Buchloe – Ost-Memmingen 5:2

Tore 0:1 Naim Nimanaj (12.), 1:1 Lukas Göttle (30.), 2:1, 3:1 Dominik Zinner (60., 74.), 3:2 Erduan Topallaj (79.), 4:2 Manuel Scherers (84.), 5:2 Luka Arezina (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Kai Becker





Lautrach-Illerbeuren – Mauerstetten 3:0

Tore 1:0, 2:0 Alexander Bischof (3., 41./FE), 3:0 Tobias Köhl (83.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Nicolai Weimer





Stöttwang – Memmingerberg 0:4

Tore 0:1 Marco Barton (13.), 0:2 Matthias Stetter (33.), 0:3 Richard Geiger (41.), 0:4 Matthias Müller (85.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Emrah Ertem

Kreisklasse Allgäu 1: SC Unterrieden muss sich knapp geschlagen geben

Zweimal 0:1: Weder der SV Oberrieden noch der SC Unterrieden kamen am Wochenende zu Punkten.





Unterrieden – Ungerhausen 0:1

Tor André Braun (61.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Bernhard Maurer

Gegen die favorisierten Gäste aus Ungerhausen hielt der SCU im ersten Durchgang dank einer konzentrierten Mannschaftsleistung gut mit. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel war dann Unterrieden spielbestimmend, ließ aber Ungerhausens Braun an der Strafraumgrenze einmal zu viel Platz, was dieser mit einem strammen Schuss in die Maschen quittierte. Weitere Tore fielen trotz mehrerer Chancen nicht mehr, wodurch die Partie bis zum Ende spannend blieb.





Günz-Lauben – Oberrieden 1:0

Tor 1:0 Patrick Daufratshofer (13.) Zuschauer k.A. Schiedsrichter Josef Neß

Eine unglückliche und unnötige Niederlage kassierte der SV Oberrieden bei der SpVgg Günz-Lauben.





Kreisklasse Allgäu 2: FC Bad Wörishofen baut Tabellenführung aus

Ein frühes Tor reichte dem FC Bad Wörishofen, aus Mittelneufnach drei Punkte zu entführen und die Tabellenführung in der Kreisklasse 2 zu behaupten und sogar auszubauen. Denn Verfolger SG Amberg/ Wiedergeltingen ließ Punkte liegen.





Pforzen – Schöneberg 5:0

Tore 1:0 Engin Öney (40.), 2:0 Stefan Kreit (76.), 3:0 Maximilian Kress (78.), 4:0 Stefan Kreit (86.), 5:0 Adrian Kreit (88.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Florian Schatz

Wie schon im Hinspiel musste der SV Schöneberg gegen den SV Pforzen eine herbe Klatsche einstecken, die die Hausherren allerdings erst in der Schlussviertelstunde herausschossen.





Mittelneufnach – Bad Wörishofen 0:1

Tor 0:1 Niklas Trommer (4.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Arnold Biberger

Mit dem ersten Torschuss ging der Tabellenführer in Führung und konnte diese bis zum Schlusspfiff verwalten. Letztlich ein verdienter Auswärtserfolg des FCW.





Bedernau – Zaisertshofen 1:1

Tore 0:1 David Wiedemann (22.), 1:1 Tim Bäurle (48.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Karl Domberger

In der ersten Halbzeit bestimmte Zaisertshofen das Spiel. Nachdem sie zunächst am Pfosten gescheitert sind, gingen die Gäste kurze Zeit später durch einen direkten Freistoßtreffer von Wiedemann in Führung. Der SVB konnte sich glücklich schätzen, dass es nur 0:1 zur Halbzeit stand. Direkt nach Wiederanpfiff erzielte die Heimelf mit der ersten herausgespielten Möglichkeit den 1:1-Ausgleich durch Bäurle. In der Folge scheiterte Zaisershofen nochmal am Aluminium. Auf der anderen Seite verfehlte Nitsche freistehend das Tor knapp.





Germaringen II – Kirchdorf/Rammingen 0:2

Tore 0:1 Tim Rauscher (16.), 0:2 André Fischer (32.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Ali Aygün

Torjäger Tim Rauscher legte mit seinem Treffer den Grundstein für den Auswärtssieg der SG Kirchdorf/Rammingen.





Lamerdingen – Amberg/Wiedergeltingen 2:2

Tore 1:0 Marius Knopp (4.), 2:0 Christoph Natterer (47.), 2:1 Marian Weber (62., ET), 2:2 Marco Mayr (90.) Rot Hamed Abbasi (Amberg/W'gelt., 86.), Christoph Natterer (Lamerdingen, 90. + 5) Gelb-Rot Maximilian Schweighart (Lamerdingen, 90. + 4) Zuschauer 250 Schiedsrichter Oliver Waizmann

Im Kampf um die Meisterschaft hat die SG Amberg/Wiedergeltingen in Lamerdingen zwei wichtige Punkte liegen gelassen. Zwei frühe Tore zu Beginn jeder Halbzeit brachten die Hausherren auf die Siegerstraße. Doch ein Eigentor ließ die SG Amberg/Wiedergeltingen wieder zurückkommen. In einer hektischen Schlussphase mit drei Platzverweisen sorgte Marco Mayr schließlich noch für den glücklichen Punktgewinn.





Dirlewang - Türkheim 1:3

Tore 1:0 Luca Hohenleitner (29.), 1:1 Cornelius Bihler (42.), 1:2 Massimo Zeller (67.), 1:3 Dejan Djekanovic (89.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Paul Brendelberger

Wieder kein Erfolgserlebnis für den FSV Dirlewang. In einem Duell zweier gleichwertigen Mannschaften war die Heimelf in der ersten Hälfte die aktivere Mannschaft und ging durch einen verdeckten Schuss mit 1:0 in Führung. Durch eine Unsicherheit kam Türkheim aus dem Nichts zum Ausgleich. In Halbzeit zwei schaffte es Dirlewang nicht, aus drei sehr guten Chancen Kapital zu schlagen. Im Gegenteil: Durch einen schmeichelhaften Freistoß ging Türkheim in Führung. Dirlewang warf alles nach vorne, ein weiteres Tor erzielte jedoch nur Türkheim zum 1:3-Endstand.





Blonhofen – Jengen/Waal 0:1

Tor 0:1 Maximilian Glas (68.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Marco Blösch





A-Klasse Allgäu 2: TSV Pfaffenhausen siegt im VG-Derby

Der Vorsprung schmilzt: Tabellenführer SG Breitenbrunn/Loppenhausen musste sich im VG-Derby dem TSV Pfaffenhausen mit 0:2 geschlagen geben. Allerdings nutzten die Verfolger diesen Ausrutscher nur bedingt aus.





Lamerdingen II – Amberg/Wiedergeltingen II 1:1

Tore 1:0 Patrick Stammel (85.), 1:1 Timo Ledermann (89.) Zuschauer 65 Schiedsrichter Cemil Koruyucu

Fast hatte man sich in Lamderingen mit einem torlosen Remis gegen Amberg/Wiedergeltingen II abgefunden, dann traf Stammel doch noch zur Führung. Diese wurde jedoch kurz darauf egalisiert, sodass es letztlich doch bei einer Punkteteilung blieb – wenn auch mit Toren.





Pfaffenhausen – Breitenbrunn/Loppenhausen 2:0

Tore 1:0 Andreas Doppelhammer (37.), 2:0 Lukas Tiefenbacher (90.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Markus Gammel

Einen Prestigeerfolg feierte der TSV Pfaffenhausen im VG-Derby: Doppelhammer brachte die Hausherren in der ersten Halbzeit in Führung, Tiefenbacher sorgte in der Schlussminute für die Entscheidung.





Kirchheim II – Auerbach/Stetten 1:1

Tore 1:0 Tobias Freisinger (59.), 1:1 Simon Färber (88.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Julian Vujica

Die Gäste verpassten es, den Abstand zum Tabellenführer zu verringern. Sogar eine Niederlage gegen Kirchheims Reserve wäre drin gewesen, doch Färber traf kurz vor Schluss noch zum 1:1-Ausgleich.





Schlingen – Bad Wörishofen II 1:1

Tore 0:1 Ahmed Abdi (60.), 1:1 Noah Kienle (69.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Lorenz Harbeith

Mit einer defensiven Spielanlage machten die Gäste aus Bad Wörishofen die Räume eng und verhinderten klare Tormöglichkeiten für die spielbestimmende Mannschaft aus Schlingen. Nach der Pause gingen beide Mannschaften konkreter ans Werk und kamen zu Tormöglichkeiten. Schlingen scheiterte an der eigenen Abschlussschwäche, die Gäste machten es besser und erzielten mit einem Konter den Führungstreffer. Noah Kienle konnte mit einem satten Schuss kurze Zeit später ausgleichen, letztendlich blieb es bei einer für Schlingen unbefriedigenden Punkteteilung im Rennen um Platz zwei.





Salgen/Bronnen – Türkiyemspor Mindelheim 2:4

Tore 1:0 Tobias Ledermann (1.), 1:1 Kenan Ünal (11.), 1:2, 1:3 Tolga Akyol (32., 50.), 2:3 Jonas Heiß (51.), 2:4 k. A. (86.) Bes. Vork. Salgen/Bronnen vergibt zwei Elfmeter Zuschauer 55 Schiedsrichter Erkan Oflaz

Ein Spiel der vergebenen Chancen – gleich zweimal vergab der SV Salgen/Bronnen einen Strafstoß – prägten die Partie. Bei den Gästen waren nur wenige Spieler auffallend gut. Das reichte aber für die über weite Strecken eigentlich gute Mannschaftsleistung der Heimelf.





Mattsies – Eppishausen 2:4

Tore 1:0 Marco Kaiser (19.), 1:1 Korbinian Schneider (37.), 1:2 Tobias Hatzelmann (50.), 1:3 Korbinian Schneider (84.), 1:4 Tobias Hatzelmann (88.), 2:4 Daniel Häring (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Klaus Schweihofer

Bittere Heimniederlage für den SV Mattsies. Die Gastgeber begannen gegen den Aufstiegsaspiranten aus Eppishausen engagiert und emsig, belohnten sich aber zu selten. Die Gäste schlugen eiskalt zurück und erspielten sich im zweiten Durchgang Oberwasser – und schlussendlich auch die drei Punkte.





Tussenhausen – Markt Wald 3:0

Tore 1:0 Benjamin Magg (23., FE), 2:0 Mehmet Özkarabacak (73.), 3:0 Lukas Lederle (90.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Robert Süth

Der SV Tussenhausen bleibt weiter im Rennen um den Aufstieg und lassen zugleich Markt Walder Hoffnungen auf den Klassenerhalt schwinden.