FSV Dirlewang gewinnt Jubiläumsturnier in Zaisertshofen

Wenige Stunden bevor Deutschland das EM-Achtelfinale gegen Dänemark gewinnen sollte, stehen sich in Zaisertshofen sechs Mannschaften beim Jubiläumsturnier gegenüber.

Ohne Gegentor in den regulären Begegnungen entschied der FSV Dirlewang das Jubiläumsturnier des TSV Zaisertshofen am Samstagnachmittag für sich. Die endgültige Entscheidung fiel jedoch erst im Elfmeterschießen nach dem torlosen Finalspiel zwischen dem SV Bedernau und dem FSV Dirlewang.

Mit einem gehaltenen Strafstoß avancierte dabei dann Dirlewangs Torhüter Joachim Schuster zum Matchwinner. Der Gastgeber Zaisertshofen wurde Dritter. Mit dem SV Bedernau, dem SV Tussenhausen, dem SV Mattsies, dem FSV Dirlewang und der SG Kirchdorf/ Rammingen hatte der TSV Zaisertshofen benachbarte Vereine zum Jubiläumsturnier geladen.

Alle Vorrundenspiele endeten "zu null"

Zwei Dreiergruppen traten so im Modus „jeder-gegen-jeden“ an. Souverän mit zwei deutlichen Siegen (4:0 und 2:0) erspielte sich der FSV Dirlewang hier die Finalteilnahme. Mit tatsächlich nur einem Tor in der Vorrunde erreichte der SV Bedernau in der anderen Gruppe das gleiche Ziel. Ein 1:0-Erfolg und ein torloses Unentschieden ebneten dazu den Weg.

Das war jedoch nicht das einzige Kuriosum des Turniers. Sämtliche Begegnungen der Vorausscheidung endeten nämlich ohne Gegentor. Die Ergebnisse der Vorrunde bescherten sodann der SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen und dem SV Mattsies das Spiel um den fünften Rang. Die favorisierte Spielgemeinschaft unter Neutrainer Michael Scherer setzte sich dabei erwartungsgemäß mit 2:0 durch.

Gastgeber TSV Zaisertshofen (blaue Trikots) sicherte sich mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Tussenhausen den dritten Platz. Foto: Robert Prestele

Spannender gestaltete sich danach das kleine Finale zwischen dem Gastgeber Zaisertshofen und dem SV Tussenhausen. Auf Augenhöhe agierend, ging Tussenhausen bereits in der vierten Spielminute nach einem schönen Spielzug in Führung. Mit der Fortdauer des Spiels jedoch setzte sich sozusagen die Kreisklasse gegenüber der A-Klasse dann doch durch. Zaisertshofen glich aus und das Team um Spielertrainer Markus Böhm legte zudem noch zwei Treffer nach. Mit dem 3:1-Endstand sicherten sich die Hausherren somit den dritten Rang.

Im Finale ist kein Klassenunterschied zu sehen

Kein Klassenunterschied war zunächst dagegen im Finale zwischen dem SV Bedernau und dem FSV Dirlewang festzustellen. Beide Mannschaften kennen sich ja auch bestens aus der zurückliegenden Saison der A-Klasse Allgäu 2. Trotz der hohen Temperaturen präsentierten sich beide Teams lauffreudig und sehr engagiert. Insbesondere das künftige Kreisklassen-Team aus Bedernau versuchte schnell, das Endspiel auf seine Seite zu ziehen. Einige Male tauchten dann auch die Stürmer von Coach Salih Yilmaz gefährlich vor dem Dirlewanger Gehäuse auf. Dabei ließen die Bedernauer Angreifer allerdings im Abschluss die letzte Konsequenz immer wieder vermissen. Mit Geschick und vor allem Einsatzwillen hielt die Mannschaft von Trainer Werner Habigt andererseits erfolgreich dagegen. So änderte das Chancenplus des SV Bedernau letztlich nichts am torlosen Endergebnis nach Ablauf der regulären Spielzeit des Finales.

Mit einem gehaltenen Strafstoß sicherte Keeper Joachim Schuster (grünes Trikot) dem FSV Dirlewang den Turniersieg. Foto: Robert Prestele

Jetzt also musste die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. Und da hatte ein Spieler seinen großen Auftritt. Mit einer glänzenden Parade wehrte nämlich Dirlewangs Keeper Joachim Schuster einen Strafstoß ab. Da sonst alle Schützen sicher verwandelten, sicherte der Torhüter so seinem Team den Sieg im Jubiläumsturnier des TSV Zaisertshofen.

Der FSV Dirlewang wird in der neuen Saison umgruppiert

Über den Turniersieg freute sich Coach Werner Habigt besonders, wenngleich ihm die kommende Saison doch etwas im Magen liegt: „In der Vorbereitung ist so ein Turniererfolg natürlich ein sehr positiver Baustein. Weniger schön ist, dass wir für die neue Saison umgruppiert werden. Wir werden weiter im Süden unterwegs sein. Dadurch fallen dann auch einige Derbys in der neuen Spielzeit weg. Die geografischen Bedingungen sind halt so und das gilt es zu akzeptieren“, meinte der Dirlewanger Trainer.

Dirlewangs Trainer Werner Habigt muss mit seiner Mannschaft in der neuen Saison in einer anderen Liga antreten. Foto: Robert Prestele

Ausgesprochen professionell präsentierte die gut organisierte Turnierleitung sämtliche Ergebnisse und den jeweils aktuellen Tabellenstand auf elektronischer Tafel den Spielern sowie den Fans. Neben dem Turniersieger Dirlewang wurden auch Florian Simml (FSV Dirlewang) als bester Torschütze und Thomas Ruppel (SV Tussenhausen) als bester Torhüter geehrt. So reichte es für Rammingens Torjäger Tim Rauscher diesmal zwar nicht für die Torjägerkanone, dafür aber wählten ihn die Mannschaftsführer zum besten Spieler des Turniers.

Die Turnierergebnisse im Überblick:

SV Bedernau – SV Tussenhausen 1:0

SV Mattsies - FSV Dirlewang 0:4

SG Kirchdorf/Rammingen – SV Bedernau 0:0

TSV Zaisertshofen – SV Mattsies 2:0

SV Tussenhausen – SG Kirchdorf/Rammingen 2:0

FSV Dirlewang – TSV Zaisertshofen 2:0

Spiel um Platz 5:

SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen – SV Mattsies 2:0

Spiel um Platz 3:

SV Tussenhausen – TSV Zaisertshofen 1:3

Finale:

SV Bedernau – FSV Dirlewang 4:5 n.E.